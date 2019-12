PARANÁ GUAZU EMBARCADO: Sin demasiados cambios esta semana salimos a relevar un par de buenos pesqueros y el pique por el gran Paraná Guazú sigue medianamente flojo con especies como bagres amarillos, pati y porteñitos con gran cantidad de marietas que se encargan de limpiar los anzuelos. En cuanto a especies como dorados, tarariras y bogas solo dimos con algunas de esta última especie que promediaron los dos kilos y medio de peso. Con mucha cantidad de palometas destrozando carnadas y brazoladas. MUELLES Y COSTAS: Respuestas de boguitas chicas y alguna de las lindas que califican para la parrilla, bagres y porteñitos, presencia de muchas palometas y marietas. DORADITO: Esta semana continúo con porteñitos y escasas respuestas de bagres amarillos, con presencia de palometas y marietas destrozando las carnadas. ISLA BOTIJA / PUERTO CONSTANZA: Buscándolas se dan Tarariras entre los juncales y zonas de playas, comenzaron a tomar artificiales y como siempre con carnadas naturales como bagres amarillos, anguilas y algún filet de boga o sábalo pero estos son atacados y mutilados por palometas. La variada solo podemos decir que se cuenta con algunos porteñitos y bagres amarillos. PASAJE TALAVERA: Nuevamente visitamos el Pasaje esta semana y en realidad la oferta de piques no cambio demasiado solo dieron para respuestas y capturas de porteñitos con lombrices en los anzuelos, no dándose ninguna respuesta de otras especies, el agua esta baja infectado de palometas y marietas. CINCO BOCAS: Semana complicada con alguna respuesta de una variada interesante, sumándole alguna tararira y dorado el agua no está en las mejores condiciones, con palometas y cantidad de descarnadores. ISLA LA PALOMA: El bagre de mar parece ya haberse retirado, hay cardúmenes de palometas y marietas que no dejan trabajar las carnadas el pique se da solo para algunos bagres amarillos y muchos porteñitos. RÍO GUTIERREZ: Por lo que nos llega sigue siendo el Gutiérrez en su desembocadura con el río Uruguay lo más productivo de la pesca en estos momentos en lo que a dorados y tarariras respecta sumándole alguna eventual captura de muy lindo pati. PARANA BRAVO: Esta semana recorrimos algunos puntos de pesca en el Bravo en donde nos encontramos con las capturas de lindas bogas de hasta los dos kilos ochocientos y carpas que rondaron hasta los cinco kilos, utilizando en nuestros anzuelos como carnada maíz fermentado y maza de ajo, con el bagre de mar prácticamente retirado el agua baja y turbia cantidad de palometas y marietas. ARROYO BRAZO LARGO: Más que nada por las noches con presencia y capturas de algunas lindas tarariras, palometas y marietas hacen de las suyas limitándose durante el día la pesca a algunos porteñitos y bagres amarillos. PUENTE DE HIERRO RIO PARANACITO: Mucha cantidad de bagres laguneros y algunos amarillos. ARROYO IBICUICITO: Lo más destacado de esta zona son algunas tarariras por el Ibicuicito buscándolas de fondo con plomo pasante y líderes de acero anzuelos número 7/0 u 8/0 encarnados con bagres amarillos o anguilas que en algunos casos salen mutiladas por la influencia también de las palometas. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA CAMPANA- ZÁRATE: Con respuestas de algunas lindas bogas y muchas de portes chicos, bagres y porteñitos, alguna carpa, y tarariras con artificiales y carnadas naturales es decir mojarras, bagres amarillos, algún filet de boga y anguilas. CANAL SANTA MARÍA: Por el Santa María se continúa con la presencia y capturas de tarariras con carnadas naturales, algunas boguitas y carpas. Atención tener presente que hay un sector que es parque nacional y está prohibida la caza y la pesca. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA INTA: Por esta zona esta semana la pesca se dio para algunas bogas medianas a chicas, carpas algunas capturas de bagrecitos y porteñitos. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA TAGSA: Zona que da para la búsqueda de especies como bagrecitos amarillos, porteñitos y alguna carpa de las lindas. PARANÁ DE LAS PALMAS ZONA VUELTA DEL ESTE: Por la Vuelta del Este se complicó también la pesca por la presencia de palometas y marietas, lográndose algunas capturas de bagrecitos amarillos, pati y muchos porteñitos, en los intentos con líneas de flote se registraron algunas capturas esporádicas de manduví. CANAL ALEM I Y II SECCIÓN: Realizando una bajada a camalote con la embarcación y buscándolos se pueden dar con respuestas de algunos manduví, en algunos sectores con respuestas de tarariras, bagres amarillos y laguneros. En nuestro programa televisivo Nº804 de esta semana te mostramos la pesca realizada por nuestro amigo y colaborador Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba en la laguna de Chasico con excelentes respuestas y capturas de pejerreyes, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Esta semana las carpas promedian los cinco kgs. y se dieron por el Bravo.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana

Por Luis María Bruno

