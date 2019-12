La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Falsa Amenaza de Bomba en una de las Porterías de Tenaris y en una Escuela







Fue en horas del mediodía de ayer. La Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionó los accesos a planta y no encontró riesgos para la seguridad de los colaboradores de la empresa. Una falsa amenaza de bomba se registró ayer en uno de los accesos a la empresa TenarisSiderca, lo que demandó el despliegue de los protocolos de emergencia previstos para tales situaciones. Si bien no trascendió el origen del llamado, la cierto es que en horas del mediodía personal de Defensa Civil y del SAME se presentaron en la planta alertados por la central 911. A ellos se sumó Policía Bonaerense al mando del titular de la Comisaría Primera de Campana, Alberto Utrera. Las porterías de acceso y egreso a la planta estuvieron cerradas varios minutos, aunque finalmente fue restablecida la circulación de los colaboradores y contratistas. Tenaris informó sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales. La empresa aclaró que fue una "falsa amenaza de bomba" constatada luego de una "exhaustiva inspección en los accesos" por parte de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. "No hubo empleados afectados ni daños en las instalaciones", señaló Tenaris. El miércoles otra amenaza de bomba en principio anónima se registró en la Escuela Nº7 del barrio de La Josefa, situación que también exigió el despliegue del protocolo de emergencia y la evacuación de todo el edificio.

El miércoles también hubo una denuncia falsa de bomba en la Escuela Nº7 del barrio La Josefa



