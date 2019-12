Las Palmas y Otamendi aprovecharon que Juventud Unida quedó libre y lo alcanzaron en lo más alto de las posiciones. Mañana se juega la sexta fecha en Leones Azules.

El pasado sábado se disputó la quinta fecha de la Copa Fénix Femenina que organiza la Liga Campanense de Fútbol, certamen que ahora tiene tres líderes: Juventud Unida, Las Palmas y Otamendi FC.

Juventud Unida, actual tricampeón de la Liga, sigue con puntaje ideal, pero quedó libre en esta jornada y eso fue aprovechado por Las Palmas y Otamendi, que ganaron sus respectivos compromisos y también llegaron a los 12 puntos.

El pasado sábado, Las Palmas venció 2-0 a Leones Azules, mientras que Otamendi FC goleó 5-1 a Villanueva. En los otros partidos de esta jornada, La Josefa igualó sin goles con Mega Juniors "B" y Deportivo San Felipe superó 3-0 a Mega Juniors "A".

Con estos resultados, las posiciones de la Copa Fénix Femenina quedaron de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, Las Palmas y Otamendi FC, 12 puntos; 4) Mega Juniors "B", 10 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 6 puntos; 6) La Josefa, 5 puntos; 7) Leones Azules, 1 punto; 8) Mega Juniors "A" y Villanueva, sin puntos.

La sexta y próxima fecha se disputará este sábado en cancha de Leones Azules, sobre la Colectora Norte en el barrio Otamendi, con la siguiente programación: Leones Azules vs Deportivo San Felipe (10.00), Mega Juniors "A" vs Villanueva (11.15), Las Palmas vs La Josefa (12.30) y Juventud Unida vs Mega Juniors "B" (13.45). Libre quedará Otamendi FC.