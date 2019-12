La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Escapa dejando a su amigo convulsionando







Fue ayer a la tarde, alrededor de las 17, en la Av. Rivadavia. Luego de chocar con su moto a un VW Gol, levantó el vehículo y se fue. El accidente tuvo lugar en la Av. Rivadavia, en las inmediaciones del semáforo. Cuando el VW Gol realizaba la maniobra hacia la izquierda para ingresar al barrio 9 de Julio, fue impactado en su lateral derecho por una moto de 150 cc en la que viajaban dos jóvenes y no respetaron la luz roja. Uno de ellos cayó al suelo violentamente y, según testigos, quedó convulsionando sobre el pavimento por el fuerte golpe recibido. Transeúntes y curiosos se acercaron a la escena, e incluso un remisero se ofreció a llevarlo hasta el Hospital. Alguien aprovechó el tumulto para robarse el teléfono móvil del muchacho, de unos 18 años, que había quedado tirado en el suelo junto a él. Mientras llegaban el SAME y el Comando Patrulla Campana el otro protragonista del accidente, de unos 16 años, levantó la moto, la puso en marcha y abandonó a su amigo en dirección al barrio 9 de Julio, posiblemente para evitar que la moto sea retenida por falta de documentación obligatoria.

En el VW Gol viajaba un matrimonio y esperó al Comando Patrulla Campana para realizar su declaración.

#Dato chocaron y dejó al compañero. Una moto 150 con dos ocupantes colisionó contra un VW Gol en Rivadavia y Colectora Sur del barrio 9 de Julio, el de 16 años levantó la moto y se fue, dejó al de 18 años convulsionado en el pavimento, le roban??. Trasladó ?? SAME 3, CP?? zona 8 pic.twitter.com/aEd5Ak3pfB — Daniel Trila (@dantrila) December 6, 2019

