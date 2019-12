La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Desbaratan un escruche







Iba caminando con la televisión al hombro y una mochila con celulares robados en su interior. Es reincidente. El lunes por la noche, personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 7 logró aprehender a un sospechoso en las inmediaciones del Río Negro y Alfieri, que llevaba un televisor LCD al hombro y envuelto en una colcha. Cuando los oficiales Obregón y Martínez revisaron la mochila que portaba, se encontraron también varios celulares. Todos los objetos coincidían con la descripción de un robo sucedido esa misma tarde en una casa de Av. Perón y Viamonte, mientras no estaban sus moradores. Aparentemente, el detenido sería un conocido del barrio Lubo quien es reincidente y ahora tiene que responder por un robo agravado.

#Dato Lunes, capturan un malviviente que era buscado. Robó de escruche en perón y viamonte 18:30hs. Fue aprehendido en Rio Negro y Alferi a las 22:30 con el televisor LCD envuelto en una colcha y los celulares sustraídos. Robo agravado. CP?? zona 7 of. Obregón y Of. Martínez. pic.twitter.com/uG28OhVu7F — Daniel Trila (@dantrila) December 5, 2019

