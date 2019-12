La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Breves: Noticias de Actualidad







GABINETE El presidente electo, Alberto Fernández, mantuvo ayer una jornada de intensa actividad en Puerto Madero, donde mañana presentará a su equipo de Gobierno, a cuatro días de asumir, mientas las principales incógnitas se mantienen en los Ministerios de Economía y Seguridad. El mandatario electo estuvo todo el jueves en sus oficinas, donde mantuvo una decena de reuniones con dirigentes de su espacio y futuros ministros. La presentación está prevista para mañana a las 18:00 en Encarnación Ezcurra 365, donde estarán todos los integrantes del equipo que asumirá junto a Fernández el próximo 10 de diciembre, supo NA. PREVENTIVA El Tribunal Oral Federal 4 decidió ayer por la tarde prorrogar por otros cuatro meses la prisión preventiva del empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI conocida como "La Rosadita". Así lo confirmaron fuentes judiciales y detallaron que la decisión de los jueces del Tribunal tendrá vigencia hasta el 5 de abril de 2020. Precisamente, para esa fecha se cumplirán cuatro años de su prisión, ya que fue arrestado por orden del juez federal Sebastián Casanello el 5 de abril de 2016. Si bien las prisiones preventivas tienen una duración de dos años, la Justicia puede prorrogarlas y en este caso Báez cumplirá cuatro años. KODAMA INDIFERENTE La albacea del escritor Jorge Luis Borges, María Kodama, aseguró esta mañana que le es "indiferente" el anuncio del presidente electo, Alberto Fernández, de crear el Museo Borges y denunció que los manuscritos ofrecidos por el empresario Alejandro Roemmers para esa entidad son "robados". "Que lo cree. Me resulta indiferente. Cada uno hace lo que quiere y nadie respeta nada. Este país es así", sostuvo la traductora, quien añadió: "No me va ni me viene". ROEMERS SE DEFIENDE El empresario Alejandro Roemmers le respondió ayer a María Kodama y aseguró que los manuscritos de Jorge Luis Borges que ofreció donar al Estado no son "robados". "Es una cosa absurda lo que se está diciendo (Kodama)", señaló el empresario, luego de que la albacea del escritor señalara que los manuscritos habían sido "robados". Roemmers subrayó que posee la "documentación respaldatoria" para comprobar que los papeles de Borges fueron adquiridos de manera legítima. "Es una colección que tiene 50 años. Está todo documentado. Hay libros, revistas, cartas, manuscritos, gran parte de eso estaba en la SADE, pero otras partes vienen de otros libreros", señaló el empresario. MONEDA VIRTUAL El equipo económico de Alberto Fernández recibió en las últimas semanas una propuesta para eliminar el peso actual y crear una moneda virtual que se administraría por medio de una tarjeta, con la cual el Estado podría eliminar la evasión y recaudaría unos U$S 80.000 millones más por año. La propuesta fue acercada por la Fundación Inclusión Productiva, que también la hizo conocer a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a la Unión Industrial Argentina, mientras aguarda un encuentro con la conducción de la CGT.

