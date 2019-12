El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad. "El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna", explica el Dr Sergio Cappiello, Jefe Médico de vittal. Las personas infectadas presentan viremia (virus presente en el torrente sanguíneo) desde un día antes y hasta cinco o seis días posteriores a la aparición de la fiebre. En noviembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó su informe de actualización de la epidemia. Según los datos recabados hasta la semana 42 de este año, en la región de las américas se registraron 2.733.635 casos de dengue, de los cuales 1.206 tuvieron como desenlace la defunción de las personas que lo padecieron. En comparación con los casos presentados en 2015, los números de este año los superan en un 13%. En la región del Cono Sur, que incluye a Argentina, la incidencia es de 740 casos por cada 100.000 habitantes. Manifestaciones clínicas "La infección por dengue puede ser clínicamente inaparente o puede causar una enfermedad de variada intensidad, es una enfermedad sistémica y muy dinámica", explica el Dr Cappiello, de vittal. Las infecciones sintomáticas pueden variar desde formas leves de la enfermedad, que sólo se manifiestan con un cuadro febril agudo, de duración limitada (entre 2 y 7 días), a otros cuya fiebre se asociada a un intenso malestar general, cefalea, náuseas-vómitos, cansancio intenso, dolor retro ocular, dolor muscular y dolores articulares. En no más del 50% de los casos estos síntomas pueden acompañarse de una erupción en la piel. "Algunos casos de dengue pueden evolucionar a formas graves (dengue grave) en las que hay manifestaciones hemorrágicas, que pueden llevar a un cuadro de shock", agrega el especialista. Durante la etapa febril, que es de duración variable (entre 3 a 6 días en niños y 4 a 7 días en adultos), el paciente puede tener, además, dolor muscular y articular, cefalea, astenia, y síntomas digestivos tales como dolor abdominal o diarrea. Tratamiento Un consejo importante a tener en cuenta es que, ante síntomas de dengue, no se debe automedicar. No tomar aspirinas, ibuprofeno ni aplicarse inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es consultar al médico para que él indique la medicación adecuada. El dengue es un problema creciente para la Salud Pública mundial debido a varios factores: el cambio climático, el aumento de la población mundial en áreas urbanas de ocurrencia rápida y desorganizada, la insuficiente provisión de agua potable -que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos-, la inadecuada recolección de residuos y la gran producción de recipientes descartables -que sirven como criaderos de mosquitos al igual que los neumáticos desechados-. A esto se suman el aumento de viajes y migraciones, fallas en el control de los vectores y la falta de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad Prevención Por todos estos motivos y sus graves consecuencias, es importante hacer hincapié en la prevención. "La mejor forma de prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosquitos tanto dentro como fuera de la casa", recomienda el Dr Cappiello. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados, y de no ser posible se debe evitar que acumulen agua, por ejemplo, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos). También es importante prevenir la picadura del mosquito, colocando mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas y usando repelentes sobre la piel expuesta y sobre la ropa con aplicaciones cada 3 horas.



Según la OPS:

En 2019 se registraron 1200 muertes por Dengue en el continente americano

