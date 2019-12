Efemérides del día de la fecha: 6 de Diciembre

DÍA DEL GAUCHO Impulsado por el diputado Alberto Albamonte y el presidente de la Confederación Gaucha Argentina Juan José Guiraldes, este día fue instituido mediante la Ley Nº 24.303 en el año 1993 con el propósito de conmemorar la publicación del poema "Martín Fierro" de José Hernández en el año 1872 y rescatar y difundir las manifestaciones culturales gauchescas. Empeñado en defender a los paisanos de las injusticias que sufrían a diario, Hernández escribió su obra que tiene como personaje a Martín Fierro, un gaucho que al ser reclutado forzosamente a un fortín padece los abusos de poder de sus superiores, hambre y la exposición a los peligrosos malones, harto de su situación decide desertar y se convierte en un gaucho matrero (fuera de la ley). El gaucho es, generalmente, un habitante de las llanuras y zonas adyacentes que es un hábil jinete, tiene una gran destreza con las "boleadoras" y un vínculo estrecho con el ganado que lo convierte en un experto en lo relacionado al consumo de carne y utilización de cuero; asimismo, se caracteriza como una persona solidaria y de palabra que cumple con lo prometido. X CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Hacía años que la cuestión del cambio climático venía preocupando a varios gobiernos que veían como la problemática comenzaba a mostrar sus consecuencias en sus poblaciones a través de sequías, inundaciones y el deshielo de los glaciares, entre otras cosas. Es por esto que a partir del año 1972 se empezaron a celebrar conferencias con el objetivo de integrar al medio ambiente a la agenda política y ciudadana y generar consciencia en los ciudadanos por ser parte del problema y de la solución. Previo a esta Cumbre, en el año 1998, Buenos Aires ya había sido sede, en aquella ocasión 170 gobiernos estuvieron presentes debatiendo y evaluando la implementación del Protocolo de Kyoto, firmado en el año 1995 con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, para comprobar que no se había producido ningún avance y que era necesario aprobar el Plan de Acción para impulsar un mayor compromiso para lograr lo pautado. Seis años después, nuestro país volvió a ser sede con la particularidad de que fue la primera Cumbre en realizarse desde la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, por otra parte, tuvo la polémica de que Estados Unidos y Australia se negaron a adherirse al mismo. Ese día el Ministro de Salud y Medio Ambiente, Ginés González García, reflexionó acerca del cambio climático y mencionó como éste afectaba al país: "el problema es más grave y está ocurriendo con mayor velocidad que lo que previamente se había anticipado […] estamos verificando un aumento de la incidencia del dengue y también de otras enfermedades vinculadas con el debilitamiento de los sistemas inmunitarios o debidas particularmente a las perturbaciones provocadas por inundaciones y tormentas severas". SE ESTRENA "HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL" Un día como hoy en el año 2001, se estrenaba la primera película del famoso mago británico: "Harry Potter y la piedra filosofal." Escrito por J. K. Rowling, todo comenzó en el año 1990 cuando en un viaje en tren una idea la invadió y no tuvo otra opción que escribirla en una cafetería de Edimburgo: "Harry simplemente entró en mi cabeza, en un viaje en tren. Llegó muy completamente formado. Era como si me encontrara con él por primera vez"; a pesar de la originalidad de la obra fueron muchas las editoriales que la rechazaron hasta que, en el año 1997, la editorial "Bloomsbury" lo publicó y catapultó a la escritora a la fama. Conscientes de la repercusión del libro, el equipo "Heyday Films" le sugirió al productor David Heyman realizar la adaptación cinematográfica del libro al haberse esfumado el proyecto de producir la película del libro "El ogro debajo de las escaleras" de Diana Wynne Jones. Así, comenzaron las negociaciones y para el año siguiente la autora vendió los derechos con la condición de que los actores sean británicos salvo algunas excepciones. El film fue dirigido por Chris Columbus, tuvo como actores principales a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint y terminó siendo un gran éxito en los cines.

Efemérides del día de la fecha: 6 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar