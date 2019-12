Un día, un amigo preguntó: ¿Por qué gastar tanto dinero y tiempo para que tu hijo entrene en autos de competencia? "Bueno, tengo una confesión que hacer", le respondí.

"Yo no pago porque mi hijo entrene y corra en autos. ¿Sabes qué estoy pagando?? Pago para que mi hijo aprenda a ser disciplinado. Pago para que mi hijo aprenda a cuidar su cuerpo y su mente. Pago para que mi hijo aprenda a trabajar con los demás y sea buen compañero de equipo. Pago para que mi hijo aprenda a lidiar con la decepción cuando no obtiene lo que esperaba y sepa que hay que trabajar más duro para obtener sus metas. Pago para que mi hijo aprenda a alcanzar sus objetivos. Pago para que mi hijo entienda que toma horas y horas de trabajo duro y entrenamiento obtener un campeonato y que el éxito no ocurre de la noche a la mañana. Pago por la oportunidad que tendrá mi hijo de hacer amistades para toda la vida. Pago para que mi hijo esté en la pista y no frente al televisor. Pago por esos momentos en que mi hijo vuelve tan cansado que solo quiere llegar a descansar y no piensa ni tiene tiempo de andar de vago o en cosas malas. Pago por todas las enseñanzas que este bello deporte le da: responsabilidad, sacrificio, humildad, entrega, amistad, convivencia… Podría seguir, pero para ser breve: no pago por las prácticas, pago por las oportunidades que le ofrece este deporte a mi hijo de desarrollar atributos y habilidades que le serán muy útiles a lo largo de su vida y darle la oportunidad de valorar la vida y por lo que he visto hasta hoy, creo que es mi mejor inversión", expliqué.