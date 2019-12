La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Básquet - Provincial:

Por la anteúltima fecha de la primera fase de la Zona Norte, el Tricolor buscará la recuperación después de cuatro derrotas consecutivas. Juegan desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. Esta noche se disputará íntegramente la novena y anteúltima fecha de la primera fase de la Zona Norte del Torneo Provincial de Clubes 2019/20. Y en ese marco, Ciudad de Campana estará recibiendo a Belgrano de San Nicolás en un partido que se jugará desde las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. El Tricolor está atravesando un difícil momento en el certamen y acumula cuatro derrotas consecutivas desde que, justamente, venció a Belgrano en San Nicolás. De esa manera, ahora cuenta con record de 2 victorias y 6 derrotas y así ocupa la última posición de la Zona Norte "B". Con ese registro, los dirigidos por Sebastián Silva son actualmente uno de los peores equipos de la tabla General. Por debajo solo se encuentran Colón de Chivilcoy (1-7), Sporting de Mar del Plata (2-7) y Costa Sud de Tres Arroyos (2-6). Un dato a tener en cuenta, dado que el peor promedio de esta primera fase no avanzará a la segunda etapa de este Provincia. Por ello, al CCC le urge un triunfo, tanto para cortar su racha negativa como para despegarse de los conjuntos que ocupan actualmente esa zona baja de la primera fase. La campaña de Belgrano tampoco viene siendo buena, sobre todo para un club con su historia en el básquet nacional. Los nicoleños llegarán a Campana tras perder el clásico ante Regatas en tiempo suplementario y con un record de 3-5. Así, en caso de caer esta noche quedarán en el último puesto de la Zona Norte "B". En el otro encuentro de esta novena y anteúltima fecha de este grupo, Sportivo Pilar recibirá a Atenas de La Plata. Por su parte, Social de Alejandro Korn disputará el partido Interzonal Norte frente a Deportivo San Vicente. En tanto, por la Zona Norte "A" se enfrentarán: Regatas de San Nicolás vs Independiente de Zárate y Colón de Chivilcoy vs Platense de La Plata. Las posiciones se encuentran de la siguiente manera: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolás (8-0), 16 puntos; 2) Independiente de Zárate (6-2), 14 puntos; 3) Platense de La Plata (4-4), 12 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-6), 10 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-7), 9 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas de La Plata (6-2), 16 puntos; 2) Sportivo Pilar (5-3), 13 puntos; 3) Social de Alejandro Korn y Belgrano de San Nicolás (3-5), 11 puntos; 5) Ciudad de Campana (2-6), 10 puntos. ZONA SUR Este fin de semana, la Zona Sur del Torneo Provincial de Clubes disputará una doble fecha. Hoy viernes se desarrollará la 11ª jornada con los siguientes partidos: Sarmiento de Coronel Suárez vs Independiente de Tandil, Pueblo Nuevo de Olavarría vs Racing de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos vs Blanco y Negro de Coronel Suárez. En tanto, el domingo se disputará la 12ª fecha con los siguientes encuentros: Racing de Olavarría vs Costa Sud de Tres Arroyos, Independiente de Tandil vs Pueblo Nuevo de Olavarría y Sporting de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez. Las posiciones de esta Zona Sur son las siguientes: 1) Blanco y Negro de Coronel Suárez (6-3), 15 puntos; 2) Independiente de Tandil (6-2), 14 puntos; 3) Sarmiento de Coronel Suárez* (6-3), 14 puntos; 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (5-3), 13 puntos; 5) Racing de Olavarría (3-6), 12 puntos; 6) Sporting de Mar del Plata (2-7), 11 puntos; 7) Costa Sud de Tres Arroyos (2-6), 10 puntos.

