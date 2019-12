La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Básquet:

El equipo +45 del CCC comenzó ganando en el Final Four







En la primera fecha superó al CBC, mientras Mitre de San Pedro derrotó a Central Buenos Aires de Zárate. La segunda jornada será mañana. El equipo +45 del Club Ciudad de Campana comenzó con el pie derecho su participación en el Final Four del certamen que organiza la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Por la primera fecha, "Los Lagartos" vencieron 74-49 al Campana Boat Club, mientras que Mitre de San Pedro superó 86-83 a Central Buenos Aires de Zárate. En el encuentro disputado entre los dos equipos de nuestra ciudad, Mariano Misenta (21 puntos), Marcos Cabral (15) y Germán Género (10) fueron los más destacados del CCC, mientras los máximos anotadores del CBC fueron Aldo Mammoli (9), Sergio Sánchez (9) y Gastón García (8). La próxima fecha de este cuadrangular que definirá al campeón de la categoría se jugará este sábado, nuevamente en el gimnasio de la calle Chiclana 209: a las 18.30, Ciudad de Campana se medirán con Central Buenos Aires; y a partir de las 20.00, Boat Club enfrentará a Mitre de San Pedro.

EL EQUIPO +45 DEL CCC VENCIÓ 74-49 AL CAMPANA BOAT CLUB.



