Culminaron en la 11ª posición. En la última fecha se midieron ante San Lorenzo del Almagro, ante el que obtuvieron tres triunfos en seis partidos. Por su parte, las Juveniles cerraron frente a Náutico Zárate. El pasado sábado, las categorías juveniles del Club Ciudad de Campana disputaron la 15ª y última fecha de la Zona Campeonato del Nivel A, máximo escalón de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Fue ante San Lorenzo de Almagro con saldo nivelado para ambos: tres triunfos por lado. En dicha jornada, los equipos dirigidos por Gabriel Martra y Rubén Rosales obtuvieron los siguientes resultados: -Sub 12: San Lorenzo 1 – Ciudad de Campana 3 (3-15, 15-10, 14-15 y 13-15). -Sub 13: San Lorenzo 0 – Ciudad de Campana 3 (11-15, 5-15 y 6-15). -Sub 15: San Lorenzo 0 – Ciudad de Campana 3 (13-25, 23-25 y 20-25). -Sub 17: San Lorenzo 3 – Ciudad de Campana 1 (25-17, 25-20, 22-25 y 25-20). -Sub 19: San Lorenzo 3 – Ciudad de Campana 1 (25-23, 21-25, 25-16 y 31-29). -Sub 21: San Lorenzo 3 – Ciudad de Campana 2 (25-20, 18-25, 25-20, 22-25 y 15-13). Con estos resultados, los chicos Tricolores totalizaron 162 puntos en la Tabla General, donde quedaron ubicados en la 11ª posición. De esa manera aseguraron la permanencia en el Nivel A. El mejor de esa Tabla General fue Ciudad de Buenos Aires (236 puntos), mientras que el podio lo completaron River Plate (215) y Ferro Carril Oeste (207). LAS DAMAS Las categorías juveniles femeninas del Club Ciudad de Campana también cerraron su participación en el Torneo de la Federación Metropolitana de Vóley. Por la última fecha del Nivel C1, las Tricolores recibieron al Club Náutico Zárate en una jornada en la que lograron dos victorias. Los resultados de los equipos dirigidos por Milagros Scabini, Jorgelina Allegri y Marianela Reinatti frente al Ancla fueron los siguientes: -Sub 12: Ciudad de Campana 1 – Náutico Zárate 3 (15-14, 10-15, 7-15 y 5-15). -Sub 13: Ciudad de Campana 3 – Náutico Zárate 1 (15-12, 15-14, 9-15 y 15-9). -Sub 15: Ciudad de Campana 2 – Náutico Zárate 3 (10-25, 25-18, 25-22, 18-25 y 11-15). -Sub 17: Ciudad de Campana 0 – Náutico Zárate 3 (17-25, 15-21 y 21-25). -Sub 19: Ciudad de Campana 1 – Náutico Zárate 3 (20-25, 25-20, 20-25 y 23-25). -Sub 21: Ciudad de Campana 3 – Náutico Zárate 0 (25-21, 25-22 y 26-24). Con estos resultados, las chicas Tricolores finalizaron en la 5ª posición de la Tabla General con 190 unidades. El mejor equipo fue, justamente, Náutico Zárate, que totalizó 221 puntos.

