Habrá reconocimientos a deportistas destacados y también a los importantes logros que consiguieron distintos equipos de la institución. Este viernes, desde las 19.00 horas, el Campana Boat Club realizará su "Fiesta del Deporte 2019", un evento en el que se reconocerá a los atletas de la institución y también a las diferentes disciplinas deportivas que se practican en el club de la ribera de nuestra ciudad. Entre ellas están el Remo, el Hóckey sobre Césped, el Handball, el Básquet, el Fútbol, el Tenis, el SUP Paddle y la Gimnasia Rítmica. Y si bien habrá reconocimientos a los deportistas destacados de cada actividad durante este año, lo más importante pasará por resaltar importantes logros conseguidos este año por diferentes equipos del CBC. Por ejemplo, el ascenso a la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped organizado por la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA) alcanzado por la Primera Damas bajo la conducción de Gabriel Sáenz. O el ascenso a la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) conquistado para la Primera Caballeros de Handball. También fue muy importante el podio conseguido por el equipo Sub 13 de Básquet en el Final Four del Torneo de la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana (ABZC). Entre los hitos individuales de este 2019 se destaca la medalla de oro panamericana obtenida por Joel Romero, quien integró el bote argentino que después de 48 años volvió a ganar la tradicional prueba de Ocho masculino en los Juegos Panamericanos de Lima. El evento está pautado para las 19 horas y para aprovechar la majestuosa escenografía que brinda el río Paraná, contará con el acompañamiento de Food Trucks.

