La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 DT de Villa Dálmine:

Lucas Bovaglio; "Sabíamos que iba a ser un semestre difícil"







El entrenador de Villa Dálmine se mostró dolido por no haber podido lograr la clasificación a la Copa Argentina e hizo un balance de esta primera rueda: "Fuimos un equipo competitivo, pero, por detalles, no pudimos ganar más partidos". Brener y Arturia serán bajas para la segunda rueda. PRIMERA NACIONAL La derrota 2-1 sufrida ante Santamarina en Tandil le marcó un cierre de primera mitad de temporada negativo a Villa Dálmine por no haber podido conseguir en las dos últimas fechas esa ansiada clasificación a la Copa Argentina, que siempre estuvo a tiro para el equipo de nuestra ciudad. De hecho, en la Zona 2 de esta Primera Nacional, el Violeta (8º puesto con 18 puntos) culminó esta primera rueda más cerca de la zona de clasificación al Reducido (quedó a 4 unidades del 4º, Deportivo Riestra) que del fondo de la tabla (All Boys cierra las posiciones con 12 unidades). Sin embargo, lo dicho: las caídas frente a Gimnasia de Jujuy en Campana y ante Santamarina en Tandil terminaron ofreciendo una sensación negativa, especialmente por las oportunidades desaprovechadas, aunque en un contexto de muchas dificultades por la seguidilla de bajas por lesiones y suspensiones. "No era el cierre que imaginábamos ni el que este grupo se merecía", señaló el entrenador Lucas Bovaglio a la salida de los vestuarios del estadio General San Martín de Tandil y en diálogo con FM Radio City Campana. "Siento que ante Santamarina estuvimos a la altura nuevamente, en un partido disputado. Y con la sensación desde afuera que lo teníamos para ganar. Incluso cuando llegamos al empate, la sensación era que estábamos cerca de la victoria. Pero, lamentablemente, en una pelota parada nos quedamos sin nada", completó sobre el juego que se definió en un córner que conectó Patricio Boolsen y que le permitió al elenco Aurinegro cortar una racha de diez partidos sin triunfos. "En el entretiempo, en desventaja, dijimos que no nos volvamos locos, porque estábamos bien, en un partido abierto. Y que era muy probable que si lo empatábamos, lo termináramos ganando. Pero cuando se empata un partido como nos pasó a nosotros, hay que tener la mente fría, porque por apurarte podés equivocar los caminos. Y perderlo por una pelota parada genera más bronca todavía", agregó Bovaglio sobre la última presentación del Violeta. Consultado respecto a esta primera mitad de temporada, el DT comentó: "Sabíamos que iba a ser un semestre difícil, porque se planteó una renovación muy profunda del plantel y se conformó uno prácticamente nuevo, con mucha juventud. Sabíamos que con la juventud íbamos a poder conseguir algunas cosas, pero que también podían aparecer algunas falencias. En mi presentación, en mi primer día en Campana, dije que el objetivo era tener un equipo competitivo. Y fuimos un equipo competitivo, pero, por detalles, no pudimos ganar más partidos". Luego añadió: "Siento que no estamos en el camino equivocado. El receso nos va a permitir reflexionar, ver cómo encaramos el próximo semestre, siempre con la idea de estar lo más arriba posible. Esperamos no equivocarnos en el balance y tener un mejor semestre". El plantel quedó licenciado ayer y retornará a los entrenamientos el próximo 3 de enero. Con respecto al primer semestre, Bovaglio ya sabe que tendrá dos bajas: Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha) y Fabricio Brener (se terminó su préstamo y retorna a Belgrano de Córdoba). Además, Brian Orosco, de buenas actuaciones en las últimas fechas, podría dar el salto a la Superliga (sonó fuerte para incorporarse a Estudiantes de La Plata). Así, con Catriel Sánchez también en proceso de rehabilitación por molestias en su rodilla, todo indica que el Violeta deberá buscar alternativas en ofensiva. Podrá incorporar un máximo de cuatro jugadores: tres por cupo más uno extra por la lesión de Arturia. Sin embargo, nada ha trascendido hasta el momento. "Vamos a tratar de sumar refuerzos, sabiendo que es muy difícil incorporar, por el condicionante económico. Lo analizaremos con la dirigencia y veremos si se puede hacer un esfuerzo", señaló Bovaglio al respecto.

EL DT VIOLETA ADELANTÓ QUE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE SUMAR REFUERZOS JUNTO A LA DIRIGENCIA. “ESTÁ MUY DIFÍCIL POR EL CONDICIONANTE ECONÓMICO, VERMOS SI SE PUEDE HACER UN ESUFERZO".





FABRICIO BRENER FINALIZÓ SU CONTRATO CON EL CLUB Y RETORNA A BELGRANO DE CÓRDOBA, DUEÑO DE SU PASE.



DT de Villa Dálmine:

Lucas Bovaglio; "Sabíamos que iba a ser un semestre difícil"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar