Este sábado 7 de diciembre, en cancha de Las Campanas, se disputará los tres partidos que restan para definir los ocho equipos que conformarán las llaves de Cuartos de Final de la Ronda Consuelo del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol.

Desde las 14.00 horas jugarán Malvinas vs El Junior; desde las 16.00, Barrio Lubo vs Desamparados; y desde las 18.00, Atlético Las Praderas vs Juventud Unida. Los tres ganadores de estos duelos se sumarán a Albizola FC, Lechuga FC, Deportivo San Cayetano, Real San Jacinto y Villanueva en Cuartos de Final.