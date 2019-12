La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 06/dic/2019 Breves: Deportivas







SUPERLIGA: FECHA 16 Con dos partidos, hoy se pondrá en marcha una nueva jornada del campeonato: desde las 19.00, Colón de Santa Fe recibirá a Aldosivi de Mar del Plata; y desde las 21.10, Independiente de Avellaneda será local ante Banfield. La programación de esta 16ª fecha de la Superliga se completa de la siguiente manera: -Sábado: Huracán vs Arsenal (17.35), Talleres de Córdoba vs Unión de Santa Fe (19.40), Atlético Tucumán vs Newells (19.40) y Lanús vs Racing Club (21.45). -Domingo: Gimnasia de La Plata vs Central Córdoba de Santiago del Estero (17.35), Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (17.35), Rosario Central vs Boca Juniors (19.40) y River Plate vs San Lorenzo (21.45). -Lunes: Patronato vs Vélez Sarsfield (19.00) y Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata (21.10). PRIMERA B METRO La última fecha del Torneo Apertura comienza hoy con el partido Colegiales vs Fénix (17.00). El campeón se definirá mañana sábado desde las 17.00, cuando Almirante Brown (32) visite a UAI Urquiza y Villa San Carlos (29) reciba a Flandria. PRIMERA D La 13ª y última fecha del Apertura se abrirá hoy con el duelo entre Yupanqui y Deportivo Paraguayo desde las 17.00 horas. Por su parte, Puerto Nuevo jugará mañana sábado como visitante frente a Muñiz en cancha de Juventud Unida. PRIMERA A FEMENINA Por la 11ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino que organiza AFA, Boca Juniors recibe a Gimnasia y Esgrima de La Plata desde las 17.00 horas. Las Xeneizes son líderes del certamen (9 empates y un empate), mientras las platenses están sextas con 17 puntos. LA GARRA NO PUDO La Selección Femenina de Handball hizo un gran partido ante Suecia, pero no pudo evitar la derrota frente a la poderosa Suecia, que se impuso 30-23 por la cuarta fecha del Grupo D del Mundial de Japón. Este viernes, "La Garra" cerrará su participación en la primera fase frente a República Democrática del Congo. GANARON LAS LEONAS En su tercer partido amistoso frente a Alemania, el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped se impuso 1-0 con gol de Silvina D´Elia en un partido disputado en Santa Bárbara. Anteriormente, en el mismo escenario de Gonnet, Las Leonas habían vencido 3-1 a las germanas e igualado 1-1 en los dos amistosos previos. CAMPAZZO RECORD El base Facundo Campazzo estableció el record de asistencias para un jugador del Real Madrid en la Euroliga: por la 12ª fecha, brindó 17 pases gol y, además, anotó 8 puntos en la victoria 111-99 sobre Valencia. En el conjunto blanco, Gabriel Deck sumó 8 puntos, mientras Nicolás Laprovittola aportó 5 puntos y 5 asistencias.

