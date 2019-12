Los salvó el cinturón de seguridad

Iban 6 en una Kangoo y volcaron ayer por la mañana en la Ruta 9. Un camión los esquivó pero arrancó parte del techo. "Podrían haber muerto decapitados", señaló un servidor público presente en el lugar del accidente. Una Renault Kangoo con 6 pasajeros en su interior volcó ayer pasadas las 9 de la mañana, luego de que se reventara uno de los neumáticos traseros. Su conductor no pudo controlar el vehículo, que impactó contra la contención central de cemento, para luego volcar y quedar de lado, entre el carril rápido y central. Cuando llegó nuestro cronista al lugar, le llamó la atención que la camioneta tenía prolijamente su techo, y consultó si los Bomberos Voluntarios habían intervenido con alicates especiales ese sector del vehículo para rescatar a los accidentados. "Vino bien lo del techo y facilitó el rescate… pero el trabajo lo hizo el Scania que está allá adelante. Si no hubiesen tenido puestos el cinturón de seguridad, podrían haber muerto decapitados", señaló un servidor público presente en el lugar del accidente El camión señalado por el policía era un Scania con un conteiner en su parte posterior que, si bien no chocó de lleno a la camioneta volcada y alcanzó a esquivarla, no pudo evitar rozarla y arrancarle el techo a su paso. Al lugar llegó Gendarmería, Defensa Civil, Autopistas de Sol, y dos móviles del Comando Patrulla Campana. Un móvil del SAME y una Unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios trasladaron al Hospital a 4 de los 6 accidentados, entre ellos dos mujeres con fracturas expuestas. El operativo duró varias horas y mantuvo obstruido 2 de los tres carriles disponibles por lo que la cola de vehículo llegó en un momento a prolongarse por varios kilómetros.





El techo fue arrancado por un camión que no pudo evitar rozar la partner volcada.

#Dato VIDEO [Hilo] se salvaron raspando, el camión le arrancó el techo a la Renault kangoo volcada, quedó en la mano central de #Panamericana Km 64 a provincia. Bomberos móvil 43, SAME, CP zona 6 y Control, Gendarmería, Defensa Civil de #Campana, Autopistas del Sol pic.twitter.com/rYygq1Pess — Daniel Trila (@dantrila) December 6, 2019

Los salvó el cinturón de seguridad

