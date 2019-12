Será esta tarde, desde las 17.00s, en cancha de Juventud Unida, buscando terminar el semestre con una sonrisa. Por la 13ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde como visitante a Deportivo Muñiz, en un partido que se jugará desde las 17.00 horas en cancha de Juventud Unida, con arbitraje de Wenceslao Meneses. El Auriazul buscará terminar el semestre con una sonrisa, después de la derrota sufrida el pasado sábado frente a Yupanqui como local por 2-1. Y para eso irá por su segunda victoria consecutiva como visitante y la segunda del ciclo de Martín Correa (hasta el momento, acumula un triunfo, tres empates y dos derrotas). Con 13 puntos, el Portuario se ubica actualmente en el 11º puesto. Y llega a este partido con la posibilidad de volver a contar con Orlando "Pampa" Sosa, quien cumplió su sanción por la expulsión ante Atlético Lugano. De esta manera, Correa ya no tiene suspendidos en el plantel, pero sigue sin poder disponer de los lesionados Kevin Redondo y Ezequiel "Noni" Ramón. Por eso, no sorprendería que Puerto Nuevo repita la formación que presentó ante Yupanqui. Es decir: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Sandro Areco, Lautaro Cuenos; Iván Torres, Santiago Palacio, Nicolás Colombano, Agustín Campana; Enzo Moreno y Rodrigo Fleitas. En tanto, Muñiz llegará a este último compromiso del certamen con el objetivo de salir del último puesto en el que se encuentra con apenas 7 unidades. El Rayo Rojo sólo cosechó un triunfo en este Apertura (3-2 a Defensores de Cambaceres como visitante) y atraviesa actualmente una racha de tres derrotas consecutivas. Esta 13ª y última fecha del Apertura de la Primera D comenzó ayer con el empate sin goles entre Yupanqui y Deportivo Paraguayo. Y hoy, además de Muñiz vs Puerto Nuevo, también tendrá el duelo entre Argentino de Rosario y Centro Español.

NICOLÁS COLOMBANO LE MARCÓ A YUPANQUI EN LA FECHA PASADA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 46. Puerto Nuevo ganó 19; Muñiz logró 14 victorias y empataron en 12 oportunidades. El Auriazul marcó 63 goles, en tanto que el Rayo Rojo convirtió 53. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 23 partidos, Puerto ganó 8 veces (32 goles) y Muñiz ganó 9 (30 goles). Empataron 6 veces COMO LOCAL MUÑIZ. En 22 encuentros, Puerto ganó 11 veces (31 goles) y Muñiz venció en 5 oportunidades (23 goles). Empataron 6 partidos EL ULTIMO TRIUNFO VISITANTE: El sábado 30 de septiembre de 2017, por la 5ª fecha de la Primera D 2017/18, Puerto Nuevo se impuso 2-1 con doblete de Germán Águila en el estadio Carlos Barraza de Pilar. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: El lunes 10 de diciembre de 2018, por la 15ª fecha de la Primera D 2018/19, Muñiz se impuso 2-1 en un encuentro disputado en cancha de Belgrano de Zárate. MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Juan Carlos Suárez (5), Diego Krum (4) y Nolberto Miño (3). MÁXIMOS GOLEADORES MUÑIZ: Quintana (3) y Pablo Motos (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL TRIUNFO VISITANTE DE 1999 Fue el domingo 5 de diciembre, por la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D 1999/2000, cuando Puerto Nuevo se impuso 5-3 en cancha de Acassuso y arbitraje de Carlos Mosseaud. Las formaciones fueron las siguientes: MUÑIZ (3): Claudio Iglesias; Cristian Escudero, Sergio D´Ascola, Emanuel June y Sebastián Maradeo; Agustín Pontelli (Ramírez Halvez), Juan Carlos Tobar, Catuscelli y Francisco Frías (Matías Parma); Angel Blanco y Gallardo (Martín Mateo). DT: Luis González. PUERTO NUEVO (5): Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Cristian Pérez, Walter Barrios y Oscar Berdún; Daniel Bellizi, Eduardo Cordone, Raúl Roldán (Gabriel González) y Rubén Herling; Alejandro Pérez (Marcelo Pasquet) y Esteban Salarrayán (Marcos Costilla). DT: Esteban Luis Mazzeo.

Primera D:

Puerto Nuevo cierra el Apertura visitando a Muñiz

