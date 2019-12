Ocurrió en Ruta 6 y Capilla del Señor. El Etios rompió una rueda y comenzó a dar trompos. Una Suzuki que venía detrás no pudo esquivarlo y lo chocó. Dos menores y dos mayores heridos. Ocurrió en Ruta 6 y Capilla del Señor. El Etios rompió una rueda y comenzó a dar trompos. Una Suzuki que venía detrás no pudo esquivarlo y lo chocó. Dos menores y dos mayores heridos. Un Toyota Etios perdió el control y fue impactado por una Suzuki 150 que venía detrás en la que viajaban dos menores de edad. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer sobre la Ruta 6 a la altura de la intersección con la calle Capilla del Señor, mano a Zárate. Según transcendió, el Etios perdió el control tras romper una rueda y comenzó a hacer trompos. Pocos segundos después, una motocicleta en la que viajaba una familia entera lo impactó desde atrás. Producto del accidente, dos menores de edad de 3 y 1 años debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal San José, aunque sus heridas no revestían de gravedad. En tanto, sus padres, que viajaban con ellos en la moto, recibieron heridas menores. El Etios era conducido por una pareja de adultos mayores. La mujer, que iba al volante, se descompensó. Del operativo de emergencias participaron dos ambulancias del servicio SAME, Defensa Civil, Comando Patrulla, Dirección de Tránsito y Policía Científica.





#Dato trompo y choque en Ruta 6 y Capilla del Señor mano a Zárate. Un Toyota Etios ronpió una rueda trasera e hizo un trompo. La moto Suzuki 150 con 4 ocupantes choca el lateral, La mujer, el hombre y la bebé de 1 año trasladó ?? SAME 2 y 3, un menor 3 años trasladó ??Bomberos pic.twitter.com/dqdRH70qDv — Daniel Trila (@dantrila) December 7, 2019

Pierde el Control y es Embestido por una Familia que Viajaba en Moto

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar