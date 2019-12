José Abel Perdomo

Como en una prisión los argentinos van tachando los días que faltan para que se vaya el actual gobierno, sobre todo porque siguen mintiendo sin ningún escrúpulo mientras la gran mayoría se sigue empobreciendo sin solución de continuidad. Es realmente increíble ver y escuchar los desesperados esfuerzos para tratar de convencernos de que la desastrosa gestión del macrismo en el gobierno ha sido en realidad lo mejor que nos ha podido pasar. Tanto es así que el impresentable diputado nacional por Cambiemos Fernando Iglesias destacó recientemente como un gran logro que terminan su gobierno sin muertos como en el 2001 o sin hiperinflación como en 1990. O sea que como diría alguien podría ser "mucho más pior", aunque es difícil imaginarlo. Es llamativo que haya utilizado dos ejemplos de finales catastróficos de gobiernos radicales teniendo en cuenta que la UCR forma parte de Cambiemos, son sus socios. Es verdad aunque usted estimado lector no lo pueda creer, como tampoco pueda entender como el radicalismo siga soportando tantos agravios. Lo cierto es que el neoliberalismo nos está dejando un desastre económico y social muy difícil de empardar y que el gobierno sigue profundizando hasta el último día de su mandato demostrando una vez más el desprecio que sienten por los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Muchos mal intencionados "relatos" que escuchamos y que tratan de justificar lo injustificable hacen recordar a aquellas estrofas de la canción de Tabaré Cardozo "Lo que el tiempo me enseñó" que dicen: "El tiempo me enseñó que la miseria / es culpa de los hombres miserables". Como era de esperar y ante el inminente cambio de gobierno ha comenzado el paulatino éxodo de la coalición Juntos por el Cambio de aquellos que sin estar tan ideologizados los unían al macrismo la comodidad de estar al calor del poder y que les permitía obtener diversas prebendas. La salida de tres diputados del bloque que hoy preside Cristian Ritondo desató la ira del PRO, especialmente de Mauricio Macri quien los trató de traidores. Es notable que esta descalificación provenga de quienes promovieron el salto del senador Miguel Ángel Pichetto que de ser presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria pasó a ser candidato a vicepresidente de la coalición Juntos por el Cambio o la subordinación del bloque de diputados denominado del Partido Justicialista encabezado por Diego Bossio que les votó todo lo que le ponían sobre su pupitre. En este caso en particular debemos tener en cuenta que los diputados en cuestión ingresaron a la Cámara en la elección de 2017 por partidos provinciales y no formaron parte de la boleta de Cambiemos aunque formaron parte del bloque entonces oficialista. Como sucede desde siempre si me conviene está bien y si me perjudica está mal y que muchos justifican diciendo así es la política cuando en realidad es precisamente una muestra más de las prácticas que degradan a la política. Recordemos que fue durante el gobierno de Alfonsín que la justicia electoral resolvió que las bancas eran de las personas y no de los partidos habilitando la cooptación de legisladores. Este pronunciamiento se produjo a raíz de una presentación del Partido Intransigente porque un diputado de ese partido había decidido incorporarse al tercer movimiento histórico impulsado por el radicalismo. El creciente rechazo de los pueblos a las políticas neoliberales que amplían de una manera insoportable la brecha entre los poquísimos que tienen demasiado y los muchísimos que tienen poco y nada no sólo se extiende por toda Latinoamérica, especialmente en aquellos países que hasta hace muy poco eran los "modelos a imitar", sino que está ganando las calles europeas, nos imponen no bajar la guardia porque está a la vista que los poderosos son capaces de recurrir a la violencia cuando sus privilegios son cuestionados.

No bajar la guardia

Por José Abel Perdomo

