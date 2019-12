Alejo Sarna visitó a una vecina del barrio Dallera

El referente del Frente de Todos, se reunió con Lorena, quien recurrió exitosamente al aceite de cannabis para uso medicinal. "El estado municipal tiene que garantizarle a quienes lo necesitan, el acceso al cannabis medicinal" aseguró Alejo Sarna.

El pasado jueves, el referente del Frente de Todos Alejo Sarna, visitó a Lorena, vecina del barrio Dallera con quiénes charlaron acerca del beneficio del aceite de cannabis para uso medicinal. En relación a como comenzó a consumir las gotas de cannabis, Lorena le comento que: "tenía unos dolores tremendos, caminaba con muchísimas dificultades. Durante 4 años, me dijeron que tenía hernia de disco. Entonces probé derivados de la morfina, todos, que me daban para calmar. Pero llegué al punto de estar muy dopada, y mi cuerpo no reaccionaba a lo que quería mi cerebro. Para mí era todo un proceso, porque encima cada 5 o 6 meses terminaba internada. Hasta que me dijeron que tenía fibromialgia, y yo eso no lo quería para mí vida".

"Después, me derivaron con un reumatólogo, y cuando le explico mi historia me dice "mira, por lo que veo ya probaste todo. Yo no te lo puedo recetar pero si te lo puedo aconsejar usar aceite de cannabis", y vos imagínate, te dicen cannabis y te asustas" comentó Lorena y agregó que "Fuimos a visitar a un amigo, y hablando del tema me dijo que él sabía hacerlo, porque tuvo su padre con cáncer y que lo había ayudado mucho con los dolores. Así que a los tres días lo tenía en mis manos. Empecé tomando 30 gotas, y a la primer semana comencé a sentir una mejoría, simplemente me empecé a sentir bien".

Por su parte, Alejo Sarna sostuvo que "sin dudas, el aceite de cannabis ha mejorado la calidad de vida de muchísimas vecinas y vecinos. Por eso es necesario que nuestro Municipio asuma la responsabilidad de realizar un cultivo público y comunitario de plantas cuyos derivados sean destinados tanto para la investigación como para el tratamiento de personas que necesiten aceite o derivados, y de manera gratuita" señaló Sarna y agregó que "hay antecedentes de Municipios trabajando en el tema, como las comunas de General Lamadrid o San Vicente en dónde se aprobó la producción pública para la investigación, pero también hay un caso novedoso que es el de Hurlingham que es el primero en incorporar la producción para uso terapéutico".

"En Campana, se puede llevar adelante un proyecto de cultivo de cannabis en conjunto con el INTA, que sirva para la generación de sustancias útiles para experimentos en el Hospital San José y, principalmente, para la producción de aceite de cannabis de uso medicinal para que los médicos comiencen a utilizarlo" señaló Sarna y agregó "el estado municipal tiene que garantizarle a quienes lo necesitan, el acceso al cannabis medicinal, evitando que recurran al mercado negro y buscando mejorar la calidad de vida de la población".