Efemérides del día de la fecha: 7 de Diciembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL Instituido por Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 53/33 en el año 1997, en este día se conmemora la fundación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organización clave por unir a los Gobiernos con el fin de cooperar y realizar una red de tránsito global que funcione con eficiencia y esté al servicio de toda la humanidad; a su vez, esta efeméride busca generar conciencia acerca de la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo económico y social de los Estados. Sobre esto último la ONU estima que el transporte aéreo genera 65,5 millones de puestos de trabajo y una actividad económica valuada en 2,7 billones de dólares; por otra parte, la aviación civil permite que 12 millones de pasajeros puedan llegar a sus destinos seguros. Creada en el año 1944, la OACI tiene el objetivo de promover el desarrollo ordenado y seguro de la aviación civil a nivel internacional en todo el mundo a través de la creación de reglamentos y normas que garanticen protección del medio ambiente y de las personas, la eficiencia y la regularidad de la aviación. ATAQUE A PEARL HARBOR Corría el año 1941 cuando las tensiones entre el Imperio Japonés y los Estados Unidos comenzaron a escalar, la férrea política expansionista nipona había permitido que éstos se apoderaran de los recursos naturales y masacraran la población de gran parte de las colonias asiáticas de Europa; particularmente la Masacre de Nankín, China, en la que 200.000 personas fueron asesinadas por militares japoneses indignó al mundo y llamó la atención de Estados Unidos que empezaba a ver como amenazante al poderío japonés. El presidente Franklin D. Roosevelt había abogado por mantenerse al margen del conflicto bélico utilizando medidas como el embargue de las exportaciones de hierro y acero y la cancelación de las exportaciones del petróleo. Esto provocó que los japoneses armaran su plan para atacar la base de Pearl Harbor, Hawái, con el objetivo de prevenir a los norteamericanos con un ataque sorpresa que evitara la intervención de la Flota de los Estados Unidos del Pacífico en su avance por Asia. En el más absoluto secreto, los portaaviones "Kaga", "Zuikaku"," Sh?kaku", "S?ry?"," Akagi" y "Hiry?" partieron de la Isla Iturup con destino a Pearl Harbor, dentro de ellos se encontraban alrededor de 400 aviones cargados con bombas y torpedos; asimismo, estos eran acompañados por submarinos que se habían adelantado. Una advertencia llegó al buque de referencia "Ward" cuando unos pocos minutos antes del ataque el buscaminas "Cóndor" informó acerca de un enfrentamiento con un submarino extranjero que terminó desestimándose por considerarse falso. Fue demasiado tarde cuando la poderosa aviación japonesa inició el letal ataque que terminó con la vida de 3435 civiles, hundió los acorazados USS Utah y USS Arizona a la vez que provocó graves daños en los acorazados USS Oklahoma, California, West Virginia, Tennessee, Maryland, Pennsylvania y Nevada que, con el tiempo, serían reparados y volverían para el combate. Al día siguiente, los Estados Unidos le declararon la guerra a Japón y, 4 años después, decretaron el final del Imperio Japonés con las bombas nucleares arrojadas en Nagasaki e Hiroshima. Aquel día, el presidente Roosevelt informaba a su país diciendo: "ayer, siete de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, Estados Unidos de América fue repentina y deliberadamente atacado por fuerzas navales y aéreas del Imperio del Japón". JUAN ROMÁN RIQUELME JUEGA SU ÚLTIMO PARTIDO Un día como hoy en el año 2014, Juan Román Riquelme jugaba su último partido como jugador profesional. Fueron los desacuerdos con la dirigencia los que generaron que la renovación del contrato del ídolo de Boca fracasara y confirmara uno de las noticias más dolorosas para los "xeneizes": la inevitable ida de Riquelme del club. En ese frío domingo de mayo, el "10" fue recibido cálidamente con aplausos y cantos que entonando "Riquelme no se va" y "Quedate Román" retumbaron por todo el estadio; demostrando su gran nivel, el jugador generó "perlitas" que no pasaron desapercibidas por los hinchas que las festejaron en todo momento, del otro lado se encontraba Lanús que había empatado el partido desconociendo que dos goles más los harían volver al sur bonaerense con una derrota. Al llegar los 43 minutos del segundo tiempo, "El Virrey" cambió a Riquelme por Sánchez Miño intensificando los aplausos y cantos hacia el jugador que se dirigía al banco por última vez: "ya cumplí. El último partido contra Lanús fue de maravillas." Como si se tratara de una deuda pendiente, Román retornó a Argentinos Juniors, el club en el que dio los primeros pasos como jugador, con el claro objetivo de hacerlo ascender a Primera División: "he conseguido todo con Boca. Apareció el desafío con Argentinos y decidí venir." Así, luego de protagonizar 18 partidos y convertir 5 tantos, Riquelme cumplió su promesa y "El Bicho" retornó a Primera. La última vez que pisó la cancha fue contra Douglas Haig en el empate 1 a 1: "Argentinos me dio mucho, ascendimos en los primeros 6 meses y a partir de ahora a mirar a Argentinos por la tele. Estamos a mano".

Efemérides del día de la fecha: 7 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar