HOY SIGUE LA RONDA CONSUELO Este sábado, en cancha de Las Campanas, se disputará los tres partidos que restan para definir los ocho equipos que conformarán las llaves de Cuartos de Final de la Ronda Consuelo del Torneo Oficial de la Liga Campanense de Fútbol. Desde las 14.00 horas jugarán Malvinas vs El Junior; desde las 16.00, Barrio Lubo vs Desamparados; y desde las 18.00, Atlético Las Praderas vs Juventud Unida. Los tres ganadores de estos duelos se sumarán a Albizola FC, Lechuga FC, Deportivo San Cayetano, Real San Jacinto y Villanueva en Cuartos de Final. La cancha de Otamendi fue habilitada por el Ministerio de Seguridad bonaerense y será escenario de los tres encuentros que se disputarán mañana domingo. En la reunión previa al Hexagonal Final del Torneo Oficial de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol se había definido que la tercera fecha se iba a disputar en la cancha de Otamendi FC. Y a pesar de algunas dudas que se generaron, finalmente será así, luego que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires confirmara ayer la habilitación "provisoria" del estadio. El documento, firmado por Alejandro Latorre, encargado del Área Ligas de Interior de Fútbol Provincial, en representación del Dr Juan Manuel Lugones, Secretario Ejecutivo de la Agencia de Prevención de la Violencia Deportiva (APREVIDE), fue emitido luego de "una minuciosa inspección técnico-visual del estadio de Otamendi Fútbol Club respecto de la infraestructura edilicia y seguridad". Por su parte, la entidad de nuestra ciudad dio a conocer la noticia bajo un comunicado titulado "¡Somos locales otra vez!" publicado en su cuenta de Facebook: "¡La fiesta vuelve a la 108! Muchas personas a las que agradecer, pero queremos dedicarle este triunfo a Jorge Luis Clérici, nuestro padrino, que nos acompañó en cada paso (desde hace años) y nos brindó los materiales que nos hicieron falta. A Matías Silva y Danny De León, la Liga Campanense de Fútbol y al oficial García por haber estado a disposición y por haber acompañado el proceso. Y a todos los que colaboraron con las mejoras en la cancha dedicándole lo único que nunca van a recuperar: su tiempo. Invirtieron su tiempo y su trabajo para que volvamos a ser locales, para volver a ver flamear nuestros colores en la 108", señala el texto. Así, después de arrancar en cancha de Las Campanas y continuar en la de La Josefa, el Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de Primera División desembarcará este domingo en Otamendi FC, donde se disputarán los siguientes encuentros: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors (desde las 14.00), Otamendi FC vs Atlético Las Campanas (16.00) y La Josefa vs Defensores de La Esperanza (18.00). Hasta el momento, La Josefa y Defensores de La Esperanza son líderes del Hexagonal Final con 6 puntos cada uno. Después se ubican Atlético Las Campanas, con 4; Mega Juniors, con 1; y cierran Deportivo San Felipe y Otamendi FC, sin puntos.

OTAMENDI FC VOLVERÁ A SER LOCAL EN PRIMERA EN SU CANCHA DE LA MANZANA 108. SE DISPUTA LA 6ª FECHA DE LA COPA FÉNIX FEMENINA Este sábado se disputará la sexta fecha de la Copa Fénix Femenina. Será en cancha de Leones Azules, sobre la Colectora Norte en el barrio Otamendi, con la siguiente programación: Leones Azules vs Deportivo San Felipe (10.00), Mega Juniors "A" vs Villanueva (11.15), Las Palmas vs La Josefa (12.30) y Juventud Unida vs Mega Juniors "B" (13.45). Libre quedará Otamendi FC. Las posiciones del certamen son las siguientes: 1) Juventud Unida, Las Palmas y Otamendi FC, 12 puntos; 4) Mega Juniors "B", 10 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 6 puntos; 6) La Josefa, 5 puntos; 7) Leones Azules, 1 punto; 8) Mega Juniors "A" y Villanueva, sin puntos.

LAS CHICAS DE LAS PALMAS. IMAGEN ILUSTRATIVA.



Liga Campanense:

Se definió la programación para la tercera fecha del Hexagonal Final

