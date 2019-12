Se disputa la 6ª Fecha de la Copa Fénix Femenina

Este sábado se disputará la sexta fecha de la Copa Fénix Femenina. Será en cancha de Leones Azules, sobre la Colectora Norte en el barrio Otamendi, con la siguiente programación: Leones Azules vs Deportivo San Felipe (10.00), Mega Juniors "A" vs Villanueva (11.15), Las Palmas vs La Josefa (12.30) y Juventud Unida vs Mega Juniors "B" (13.45). Libre quedará Otamendi FC.

Las posiciones del certamen son las siguientes: 1) Juventud Unida, Las Palmas y Otamendi FC, 12 puntos; 4) Mega Juniors "B", 10 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 6 puntos; 6) La Josefa, 5 puntos; 7) Leones Azules, 1 punto; 8) Mega Juniors "A" y Villanueva, sin puntos.