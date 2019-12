Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 07/dic/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 07/dic/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

GANÓ ALDOSIVI Después de cinco fechas sin triunfos (un empate y cuatro derrotas), Aldosivi de Mar del Plata volvió ayer a la victoria al superar 2-0 como visitante a Colón de Santa Fe en el arranque de la 16ª jornada del campeonato de la Superliga. Los goles del Tiburón, que tuvo al campanense Nazareno Solís en el banco de suplentes, fueron marcados por Sebastián Rincón, de penal, a los 41 minutos del primer tiempo; y por Federico Andrada en tiempo adicionado del segundo. Aldosivi, que sumaba nueve derrotas consecutivas como visitante, sigue igualmente en zona de descenso junto a Patronato de Paraná y Gimnasia de Mar del Plata, equipos que ocupan los últimos puestos de la tabla de Promedios. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Independiente recibía en Avellaneda a Banfield. SIGUE LA 16ª FECHA Este sábado se disputarán otros cuatro encuentros de la 16ª fecha de la Superliga: Huracán vs Arsenal (17.35), Talleres de Córdoba vs Unión de Santa Fe (19.40), Atlético Tucumán vs Newells (19.40) y Lanús vs Racing Club (21.45). En tanto, mañana domingo jugarán: Gimnasia de La Plata vs Central Córdoba de Santiago del Estero (17.35), Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (17.35), Rosario Central vs Boca Juniors (19.40) y River Plate vs San Lorenzo (21.45). Mientras que el lunes se medirán: Patronato vs Vélez Sarsfield (19.00) y Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata (21.10). PRIMERA B NACIONAL En un partido pendiente de la 8ª fecha de la Zona 2, Almagro recibirá hoy desde las 19.10 horas la visita de Tigre. En caso de ganar, los de Victoria (19 puntos) alcanzarán a Deportivo Riestra (22) en el cuarto puesto, mientras que el Tricolor (15) de José Ingenieros buscará los tres puntos para salir de la zona baja de la tabla e igualar la línea de Villa Dálmine con 18 unidades. PRIMERA B METRO Hoy podría definirse el campeón del Torneo Apertura. Almirante Brown (líder con 32 puntos) visitará a UAI Urquiza, mientras que Villa San Carlos (29) recibirá a Flandria (ambos partidos inician a las 17.00 y van por TyC Sports). La Fragata necesita suma al menos un punto o esperar que no ganen los de Berisso, cuya única chance es igualar la línea del puntero y forzar un partido desempate. Además, hoy también jugarán: Argentino de Quilmes vs Deportivo Armenio y Acassuso vs San Telmo. Esta 17ª y última fecha comenzó ayer con el empate sin goles entre Colegiales y Fénix. PRIMERA C Esta tarde comienza la 19ª y última fecha del Torneo Apertura, que podría coronar hoy a un campeón. El líder Cañuelas (36 puntos) visita a Central Córdoba de Rosario, mientras el escolta Laferrere (34) recibirá a Deportivo Español. En caso de igualdad de puntos habrá partido desempate. El otro encuentro que se jugará esta tarde será Lamadrid vs El Porvenir. PRIMERA A FEMENINA En el inicio de la 11ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino que organiza la AFA, Boca Juniors goleó ayer 5-0 a Gimnasia de La Plata y se ratificó como líder con 31 puntos, producto de diez triunfos y apenas un empate. La programación continuará hoy con cuatro cotejos: El Porvenir vs Independiente, River Plate vs Defensores de Belgrano, Racing Club vs Estudiantes de La Plata y Excursionistas vs UAI Urquiza.

