Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 07/dic/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 07/dic/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Polideportivas







GANÓ LA GARRA La Selección Femenina de Handball logró su segundo triunfo en el Mundial de Japón al vencer 25-16 a la República Democrática de Congo por la última fecha del Grupo D. De esta manera, "La Garra" (dos triunfos y tres derrotas) quedó en el cuarto puesto por detrás de Rusia (5-0), Suecia (4-1) y Japón (3-2). Así, ahora, las dirigidas por Eduardo "Dady" Gallardo seguirán compitiendo en busca del puesto 13, que significaría la mejor posición histórica para Argentina en un Mundial femenino. En ese marco, enfrentarán en primera instancia a Hungría y en caso de avanzar, chocarán con el ganador del duelo entre Francia y Angola. Si caen ante las húngaras, las argentinas jugarán entonces por el puesto 15 contra el perdedor del otro cruce. TRIUNFAZO EN SEVEN El equipo argentino de Rugby 7 sorprendió a Fiji, último campeón olímpico y del circuito Mundial, al ganarle por 24-21 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, por la primera etapa de la temporada 2019/2020. Con esta victoria, Los Pumas 7 festejaron el pase a cuartos de final y su primer triunfo ante Fiji después de nueve derrotas al hilo. La última vez que los argentinos habían superado a los isleños fue en Vancouver 2017 (26-24). Por otra parte, hacía nueve años que Fiji no perdía en fase de grupo. El equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, perdió con Francia 12-10 en el debut de esta temporada, pero superó a Fiji y también a Japón (33-7), para quedar segundo en el Grupo A y clasificar a los cuartos de final del Seven. TC: NO SE AUSENTEN La Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC) agregó un nuevo requisito para ser campeón de la categoría más popular del automovilismo nacional en la próxima temporada: los pilotos con esas aspiraciones deberán estar presentes en todas las fechas de la etapa regular. Esto complicaría a aquellos con deseos de incursionar en otras categorías como el Stock Car de Brasil. DELPO, MESURADO El tandilense Juan Martín Del Potro, quien sigue trabajando en la rehabilitación de su lesión en la rodilla derecha (fractura en la rótula) sufrida en junio, se refirió al proceso que está atravesando después de haber demorado su regreso a las canchas (en primera instancia, en el ATP 500 de Estocolmo y luego, tras bajarse de la exhibición que iba a disputar con Roger Federer en nuestro país): "Ojalá pueda volver pronto. Ahora no puedo ponerme un torneo como objetivo después de no haber ido a Estocolmo. Cuando la rodilla esté OK jugaré el torneo que sea, mientras tanto me sigo rehabilitando. Tengo muchas ganas de volver a jugar al tenis y quiero hacerlo por mucho tiempo, así que, si la rodilla todavía no me acompaña, esperaré hasta tener esa señal concreta y segura de elegir un torneo y saber que lo voy a poder jugar". RETIRO PREMATURO La tenista danesa Caroline Wozniacki (29 años), quien fuera Nº 1 del mundo en 2010, anunció ayer que se retirará del tenis luego de participar en el próximo Abierto de Australia. "Jugué profesionalmente desde que tenía 15 años, logré 30 títulos en el circuito y también ser la número uno del mundo durante 71 semanas. Logré todo lo que podía soñar en una cancha. Con esto estoy anunciando que dejaré el tenis porque es hora de dedicarme a otras cosas", explicó, al tiempo que aclaró que su decisión "no tiene nada que ver" con su salud. Es que en septiembre del año pasado, la danesa reveló que había sido diagnostica con artritis reumatoidea, una enfermedad autoinmune que causa inflamación de las articulaciones y fatiga.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar