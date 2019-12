Todo lo que hay que saber de la alimentación durante el embarazo

Tener un hijo es una decisión trascendental y, si bien todo cambia con la llegada del bebé, el camino empieza nueve meses antes. Durante el embarazo, la mujer atraviesa una innumerable cantidad de cambios hormonales, físicos y emocionales. En este proceso la alimentación juega un rol irremplazable y actúa, no solo como herramienta preventiva, sino también como la encargada de poner al organismo materno en condiciones óptimas para afrontar el momento del parto. ¿Cuáles son los objetivos de la alimentación? Según Liliana Grimberg, nutricionista del Centro Terapéutico Dr. Máximo Ravenna, cuando pensamos en la alimentación de la embarazada debemos tener en cuenta una nutrición racional y adecuada para cubrir las exigencias nutritivas de la mujer, satisfacer las exigencias nutritivas producidas por el crecimiento del feto, preparar al organismo materno para afrontar mejor el parto- y así prevenir complicaciones como partos prematuros y otras alteraciones del desarrollo del recién nacido- y también promover la lactancia materna para el futuro. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? Durante el embarazo el aumento deseable de peso es de 9 a 12 kilos teniendo en cuenta la talla, la estructura corporal, el número de fetos y el sobrepeso. Estos son los aspectos que según la Lic. Grimberg hay que tener en cuenta: -Energía: se deberá incrementar el requerimiento diario en 300 calorías. Este aumento en el aporte energético debe realizarse a partir del segundo trimestre, siempre que el estado nutricional previo a la gestación sea adecuado -Proteínas: las proteínas son de una importancia vital para el crecimiento y el desarrollo. Deberán ser proteínas de alto valor biológico y de buena calidad. Las encontramos en las carnes, leche, huevo, quesos, yogurt y postres lácteos. -Minerales: incorporar minerales como Hierro- lo encontramos en las carnes rojas principalmente, pollo y pescado, pero también en el huevo, los vegetales de hoja verde y las legumbres-, Calcio- están en la leche y sus derivados-, Magnesio- almendras, nueces, pero también legumbres, el arroz integral y, en menor porcentaje, la acelga y la espinaca-, Zinc- germen de trigo, lentejas, carne de vaca, yema de huevo y atún. -Vitaminas: Vitamina A–la encontramos en leches, quesos, pescados grasos, yema de huevo-, Folatos- legumbres, leche, hortalizas de hoja verde, carnes almendras cereales integrales-, Vitamina C- pimiento verde crudo, berro, kiwi, brócoli, cítricos, espinaca y tomate- y Vitamina B. Algunos consejos para la alimentación La Lic. Grimberg explica cuáles son los hábitos aconsejables y los que no se aconsejan durante el embarazo: Los buenos hábitos: - Realizar de 4 a 5 comidas diarias. - Beber de 3 a 4 litros de líquido diario como agua, aguas saborizadas, caldos de verduras e infusiones. - Cocinar en forma sencilla como al vapor, a la cacerola o al horno, utilizando condimentos suaves para evitar pérdidas de nutrientes y evitar las frituras. - Controlar la ingesta de los alimentos ricos en grasas, azúcares, productos de panadería, copetín, fiambres, embutidos, manteca y crema. - Comer alimentos con suficiente fibra vegetal como panes con semillas, avena, salvado, vegetales y frutas crudas, cereales integrales y legumbres. - Incorporar en el almuerzo y en la cena 1 cucharada de aceite de uva, girasol maíz, oliva como aporte de ácidos grasos esenciales que el organismo no puede formar. - Realizar actividad física adaptada, personalizada. Los malos hábitos: - Exceso de sal, - Carnes y pescados crudos, - Chorizo, - salchichón y jamón crudo y - el Alcohol.



