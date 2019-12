La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 Presos de la UP 21 se pliegan a la huelga de hambre







En total, serían unos 1200 sólo en Campana. Serían más de 40 mil, sumando diferentes Unidades Penitenciarias bonaerenses. Reclamos al próximo gobernador. Unos 40 mil internos de diferentes penales de la provincia de Buenos Aires se plegaron esta semana a una huelga de hambre, a los que se habrían sumado unos 1200 que se encuentran privados de su libertad en la Unidad Penal 21 de Campana. Los ejes centrales de los reclamos para Axel Kicillof quien asume como gobernador semana, son: Libertad o arresto domiciliario para los procesados sin condena; Arrestos domiciliario para los condenados sin sentencia firme; Mejores condiciones de alojamiento carcelario, y comida; y Mayor celeridad en la tramitación de las causas penales. En la provincia de Buenos Aires, sobre una base de 28 mil plazas disponibles se encuentran alojados en las cárceles bonaerenses 45 mil internos, según el informe de Casación. Es decir, existe una sobrepoblación de 17 mil personas en conflicto con la ley. AMPARO Mientras se desarrolla esta huelga de hambre, varios colectivos sociales dedicados a defender los derechos de las personas privadas de su libertad presentaron un amparo por la falta de entrega de alimentos a la población carcelaria. La medida cautelar tramita en la justicia de la capital provincial que deberá expedirse sobre el servicio alimentario que reciben las y los detenidos. Mediante un comunicado firmado por las asociaciones Miguel Bru, La Cantora, OTRANS Argentina e H.I.J.O.S. La Plata se dejó planteada la incógnita sobre "cuáles son las verdaderas intenciones por las que el gobierno saliente, en manos de Eugenia Vidal", "no alimenta a la población carcelaria. Es por su odio de clase, por acuerdos con los proveedores de alimentos, o la verdadera razón es plantear un escenario hostil y violento al interior de los contextos de encierro de la provincia de Buenos Aires, altamente superpoblados, a días de la entrega del mando a un gobernador electo que claramente está comprometido con la defensa de los derechos humanos". "Sea como fuere, responsabilizamos a la gobernadora saliente y sus funcionarios de los conflictos que puedan surgir al interior de las cárceles bonaerenses y denunciamos que han incurrido en la figura de abandono de personas", sostuvieron estos colectivos sociales en su comunicado.

Inaugurada en noviembre de 1998, la UP 21 del Complejo Carcelario Campana es de Régimen Cerrado con Modalidad estricta y Modalidad atenuada.





