"En la cultura local, se expresa la identidad de todos los campanenses"

La diputada provincial electa, Soledad Alonso, junto al Consejero Escolar electo Alejo Sarna, mantuvieron una reunión con Guillermo Rodoni, director de la comedia de Campana, la cual se aproxima a cumplir 50 años de historia. En ella, los dirigentes del Frente de Todos se comprometieron a trabajar en propuestas que permitan el desarrollo y la difusión de la cultura local.

En relación al nacimiento del emblema de la cultura de la ciudad, Rodoni contó como fueron los inicios de la comedia campanense: "Empezamos a trabajar en 1969, no tenemos el dato concreto del mes. Pero si tenemos la fecha del primer estreno que fue el 6 de marzo de 1970. Con lo cual el 6 de marzo de 2020 se cumplen los 50 años del primer estreno. Esa es la única fecha fija que podemos conmemorar, porque antes, hace 50 años, por esta época ya estábamos trabajando, ensayando; pero no sabemos en qué fecha comenzamos. Yo soy uno de los fundadores" sostuvo Rodoni y continuó: "si nosotros pensamos que el teatro independiente en Argentina es uno de los más importantes del mundo y cuya fecha de fundación se establece en 1930 significa que no llega a tener 100 años. En ese contexto, que un grupo como el nuestro cumpla 50 es realmente importante".

Por otra parte, Guillermo Rodoni relató como la cultura, en especial el teatro independiente, sufrió las politicas de los últimos 4 años: "En el marco del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en 2010 se crea el Consejo Provincial de Teatro Independiente, estaba dividido en 15 regiones, conformado por 15 consejeros de los cuales yo era uno, y estábamos bajo la dirección ejecutiva de Lito Cruz. Lamentablemente, todo lo que hicimos, todo lo que trabajamos, el gobierno saliente lo tiró a la basura, suprimiendo el Instituto Cultural, por ende el CPTI que dependía del Consejo, quedó "boyando". Incluso hay alguna acción judicial iniciada".

Por su parte, tanto Alonso como Sarna sostuvieron que "para nosotros, la cultura local es fundamental para la ciudad, porque a partir de ella se expresa la identidad de todos los campanenses. Es por eso que nos comprometemos a trabajar tanto desde la legislatura provincial como en el Consejo Escolar, para favorecer el desarrollo y la difusión de la cultura de Campana".