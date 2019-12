La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 Opinión:

La pesada herencia

Por Arturo Remedi







De los despidos masivos hace 2 años, al peligro de desguace hoy. El "industricidio "de la planta petroquímica Bunge (ex Petrosur) de Campana. CRISIS LABORAL Y DESGUACE En el programa "A Troche y Moche " de la FM del 15, 96.1mhz , dos ex trabajadores y también ex delegados de los químicos de la planta Bunge , relataron el drama sufrido ante los despidos masivos ocurridos hace ya casi dos años , en enero del 2018 . A este cuadro se suman ahora los proyectos de desguace de la planta petroquímica productora de fertilizantes conocida inicialmente, en 1968 año de su puesta en marcha, como Petrosur. José Giovanella y Leonel Elusich desgranaron en cerca de una hora de programa la crónica de la crisis de la industria química. Participaron del mismo junto a Jorge Monzon y Arturo Remedi de la FM del 15. Preparando el terreno En 2016 se produce una parada de planta por supuestos desperfectos y la empresa no compra los repuestos necesarios para reactivarla. "Incluso no compran elementos de protección personal vitales para la seguridad de los trabajadores. " sostienen los despedidos de Bunge. "Fue una forma de globo de ensayo para ver la reacción de la gente ante una planta parada y un principio de vaciamiento "comenta Giovanella "No reponían al personal que se jubilaba y se daban casos de trabajadores que eran obligados a cumplir doble jornada, para suplir al personal faltante "apunta Elusich. Tiempo después los trabajadores podrían analizar que lo sucedido en esos momentos era parte de una decisión de la patronal de vaciar la empresa. Pero ya sería demasiado tarde. Paradójicamente entre los años 2012 -2014 la planta venía de registrar récords de producción de los fertilizantes allí fabricados: Urea, Uan, TSA, KTS etc. A esta altura convienen aclarar que Bunge no está relacionada con la conocida multinacional Bunge y Born , sino que es parte de un conglomerado mundial fabricante de fertilizantes con base en EE.UU. Todos contra los trabajadores Se llega así a enero del 2018 donde la empresa despide a alrededor 135 trabajadores bajo convenio , es decir afiliados al Sindicato Químico Petroquímico Zarate -Campana y a alrededor de 40 fuera de convenio , administrativos , jefes y supervisores. Vale aclarar que en ese momento la totalidad del personal bajo convenio eran 190 -200, por lo tanto los despidos involucran a la mayoría de los trabajadores de planta. La fábrica queda operativa solo en un 25 % de su capacidad y se cierra así el ciclo iniciado en 2016 de importaciones masivas de lo que podía producir la planta, con una fabrica casi sin personal y reducida a su minima expresión. Las políticas de tarifas exorbitantes del gobierno macrista, (como el gas, principal insumo de la planta Bunge) sumada a la libre importación de todo, incluido en este caso los fertilizantes que se producían en Campana, explican este proceso de destrucción del trabajo argentino Párrafo aparte merece la acción de la patronal de Bunge para quebrar la voluntad de resistencia de los trabajadores. Desarrolla una acción psicológica por un lado , de presión con versiones de todo tipo y por el otro pone sobre la mesa la indemnización completa para todos los cesan-teados.

Leonel Elusich y José Giovanella (al centro) ex trabajadores y delegados de Bunge en "A Troche y Moche " programa de la FM del 15



Opinión:

La pesada herencia

Por Arturo Remedi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar