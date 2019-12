La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 Efemérides del día de la fecha: 8 de Diciembre









DÍA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA Instituido en el año 1854 por El Vaticano, en este día se conmemora la promulgación de la epístola apostólica "Ineffabilis Deus" (Dios Inefable) por parte del Papa Pío IX proclamando el dogma de la Inmaculada Concepción de María: "definimos, afirmamos y pronunciamos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús, Salvador del género humano, ha sido revelado por Dios y por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles". Esto quiere decir que desde su concepción, la Virgen María fue preservada del pecado por la gracia de Dios.

FALLECE JOHN LENNON John Winston Lennon nació el 9 de octubre del año 1940 en Liverpool, Inglaterra. Notando la atracción de su hijo por la música, su madre aprovechó que compartían el fanatismo por Elvis Presley para enseñarle a tocar el banjo y, a los 17 años, le regaló su primera guitarra, una "Gallotone" acústica que dominó desde el primer momento y que disgustó a su tía Mimi: "la guitarra está muy bien, John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella". Ignorando a su pariente, John continuó con la música y ese mismo año formó su primera banda, "The Quarrymen", junto a sus compañeros de colegio; los jóvenes empezaron a dar presentaciones en "The Cavern" que pasaron desapercibidas pero todo cambió cuando se presentaron a tocar en una fiesta de la Iglesia de San Pedro de Woolton y John conoció a Paul McCartney; a partir de esto dos integrantes, Rod Davis y Pete Shotton, abandonaron la banda que inmediatamente incorporó a McCartney y, más tarde, a George Harrison. A comienzos de los años 60 surgieron "The Beatles" que para el año 1962 consolidaron su formación con Ringo Starr y lanzaron su primer sencillo "Love me do." Al año siguiente la banda lanzó su disco debut "Please Please Me", álbum que los catapultó a la fama e inició la denominada "Beatlemanía." Rápidamente la autenticidad y talento de los músicos conquistaron a miles de fanáticos a lo largo de los años con los discos "A hard day´s night", "Help!", "Sgt. Pepper´s lonely hearts club band", "Yellow Submarine", "Abbey Road" y "Let it be." El desgaste y las tensas relaciones entre los "Beatles" propiciaron su separación en el año 1970; John siguió su carrera como solista y sacó los álbumes "Imagine", "Mind Games", "Walls and Bridges" y junto a su esposa Yoko Ono "Some time in New York City" y "Double Fantasy." Falleció a los 40 años, en el año 1980, en Nueva York.



LAS LEONAS CAMPEONAS DEL MUNDO Un día como hoy en el año 2002, el seleccionado argentino de hockey sobre césped se consagraba, por primera vez, campeón del mundo en Perth, Australia. Con un plantel excepcional compuesto por Luciana Aymar, Cecilia Rognoni, Soledad García, Inés Arrondo, Mariela Antoniska y Vanina Oneto, "Las Leonas" debutaron con un triunfo ante Nueva Zelanda 1 a 0 en un partido ajustado que terminó dejando a la artillera Oneto fuera de la competición por una lesión. Pertenecientes al Grupo A, las dirigidas por Sergio Vigil arrasaron con sus siguientes rivales aplastando 5 a 1 a Ucrania, 5 a 0 a Escocia y, con un poco de presión, triunfaron ante Alemania y Rusia 1 a 0 y contra China 2 a 0. La final llegó y con ella se hizo realidad el inevitable cruce entre Argentina y Holanda; fueron "Las Leonas" las que abrieron el marcador con una impecable jugada de Aymar que habilitó a Inés Arrondo a escurrirse entre las defensoras holandesas y meter la bocha por debajo de Clarinde Sinnige. Sin embargo, cuando ya se acercaba el final y las argentinas "saboreaban" la victoria, las europeas le arrebataron el dominio de la bocha e iniciaron una serie de ataques que desencadenaron el gol de Ageeth Boomgaardt. El campeón fue definido por penales que fueron protagonizados por la arquera argentina, Mariela Antoniska, que atajó increíbles tiros al arco y permitió la ajustada victoria 4 a 3: "en cada penal de esa definición me tiré al lugar adonde iba dirigida la bocha. No me jugué de antemano a un palo o a otro, como en el fútbol" relató a "La Nación".

