Cuando una persona sufre por la pérdida de un amigo incondicional, el deber es sacarlo hacia afuera, hacerlo público. No se si esto ayudará a calmar el dolor de la ausencia, pero guardarlo pecho adentro es el silencioso camino al olvido. CIRO llegó a nuestras vidas hace 10 años y 10 meses, era un capullo blanco, de hermosos ojos negros, microto y raza caniche. Compañero incondicional de mi hija en sus estudios de Medicina en la UBA. Viajaba adentro de la mochila sin que nadie lo notara subir al Chevallier, lo hizo durante muchos años. Llegaba a casa los viernes a la noche y el domingo a las 18 hs en el Chevallier de nuevo a Capital. Caminamos juntos por Santa Fe, Pueyrredón, Larrea, Belgrano y esperando a su dueña que salía de la Facu. Su dueña logró el título soñado y el también se recibió de "Médico" por su aguante y su constancia. Regresó a casa a vivir en familia, disfrutamos juntos cada momento. Compañero inseparable siempre en el asiento de atrás de la 3008, acompañando a su dueña al trabajo. El domingo a la tarde su dueña se fue a sus tareas en Bs As, lo tuvo en brazos y le dejó un beso pombo en su carita y el la miraba irse, era su despedida. Acostado en su camita como siempre y lo tocamos y no reaccionaba. Urgente a timbrar los teléfonos de los veterinarios y nadie respondió. Después de 10 minutos de insistir nos atiende un veterinario que estaba volviendo a Campana en 20 minutos. El que tantos uniformes vio a la salida de la Facu, no tuvo la suerte de tener un médico que lo ayudara en su necesidad urgente. Se fue en mis brazos, casi sin ruido, su corazoncito dejó de latir. Si los perros cuando mueren tienen un lugar en la otra vida, yo le ruego al que esté a cargo que a mi CIRO le brinde lo mejor, por amigo fiel e incondicional. Y a todos los profesionales veterinarios mi CIRO les pide que los findes no apaguen sus celulares porque algún amigo canino puede estar necesitándolos de manera urgente.

Ciro; mi amigo incondicional

