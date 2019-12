Se presentó el libro "Brindis por la vida"

DATOS DE LA AUTORA Campanense como sus padres, tiene ocho hijos, 17 nietos y 4 bisnietos. Es Maestra Normal Nacional 1948 y Maestra Artes Visuales 1995 (1º Promoción Escuela Superior de Arte Campana).

Matilde Villani De Frerking La autora es Matilde Villani De Frerking. "Es mi cuarto libro y lo quiero mucho, es producto de muchos días, mucho trabajo de corregir, de despejar y experiencias de vida". Con el salón SUM Matices colmado de familiares, socios y amigos, se realizó la presentación del libro "Brindis por la vida" de Matilde Villani De Frerking. El cuarto libro de la autora, ha sido posible a través de editorial Grafik, con diagramación a cargo de Celina Cáceres Frerking, tipiado y armado del libro gracias a Cora Frerking. La foto de tapa es de Martín Brussi y tiene su correspondiente ISBN en el capítulo de Poesía Argentina. La conducción del evento estuvo a cargo de Stella Maris González Chuquel. Es el libro N° 66 de Campana Amanecer Literario, lugar donde Matilde es integrante y donde allí participó de siete Antologías. El libro tiene 84 poesías y durante el encuentro se realizaron lecturas de su trabajo como por ejemplo, De milenio en milenio / a cargo de Rosa Mionis De Canal, Abuela Gina / a cargo de: Matilde Strobino De Rafael y Presencia soñada / a cargo de: María Isabel Chávez, Tango uno / a cargo de: Raúl Berra, Viajera / a cargo de Derlinda Helse, Desvelo de sombra / a cargo de Cora Frerking y Déjame ser / a cargo de Aníbal Fernández. Según Matilde la poesía "no se puede evitar, sentir la poesía es tan hereditaria como la sangre y el tam-tam de los arcaicos Adanes". "Hace tiempo estoy juntando poesías, tengo mucho material y elegir se me hace difícil. A todas las poesías las quiero, son expresiones de amor a la vida, amor a la gente, amor entre la gente" y enfatiza "el mensaje es amar la vida, disfrutarla y protegerla. Brindo por la vida, brindo por ti". La escritora tiene otros libros editados (Destino de Papel – Poesías y Cuentos 1997, Las novias de Yordi - Novela 2013 y Menta que trajo el tiempo – Cuentos 2015) pero a este cuarto libro "lo quiero mucho, es producto de muchos días, mucho trabajo de corregir, de despejar y de experiencia de vida". Hubo un intermedio musical a cargo de Joaquín Lorenzo Díaz Gatti joven de 20 años quien vive en Lima y estudió en Zárate con el profesor de guitarra Fabián Alberti. Actualmente cursa el profesorado de guitarra en la Escuela de Arte de Campana. Durante el evento se entregaron libros a la biblioteca municipal Dr. Octavio R. Amadeo, biblioteca de C.A.L. Gladys G De Scotti. Así también sus compañeros de la asociación le hicieron un presente a cargo de la presidente Matilde Strobino. "C.A.L. es un grupo maravilloso de compañeros, además de bondadosos y talentosos. El mérito de cada uno es reconocido y compartida la alegría de las alabanzas. Si a uno lo premian, todo el grupo ha sido premiado", menciona la autora. Por último se invitó a la firma del libro de oro, la compra de libros, y luego un brindis. "Estoy muy feliz, este 2019 fue muy lindo, recolecté unas manifestaciones de cariño que me han ensanchado el corazón".

Matilde junto a Los integrantes de Campana Amanecer Literario, quienes participaron del evento.





“El mensaje es amar la vida, disfrutarla y protegerla. Brindo por la vida", expresó Matilde Villani De Frerking a quienes la acompañaron en el evento.

Se presentó el libro "Brindis por la vida"

