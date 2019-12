La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 Vuelos y Vacaciones:

Publicidad Tailandia es un país increíblemente hermoso por donde se lo mire, es la entrada agradable a lo exótico asiático. Tiene muy buena infraestructura turística, muchísimas cosas interesantes que ver, playas tremendas, buena gastronomía, ruinas históricas, montañas selváticas, grandes hoteles de lujo a un precio razonable, alojamientos baratos para mochileros y gente cordial que parece estar siempre sonriendo. Hoy nos abocaremos a sus mejores playas. Los reflejos turquesas en sus aguas, su fina y blanca arena, un amplio rango de hospedaje y las sugerentes campañas publicitarias, atraen cada año a millones de viajeros a las playas de Tailandia, que se ven ahora amenazadas por su propio éxito. Estas playas se encuentran sin duda alguna, entre las mejores del mundo. Por eso les recomendamos, si pueden y disponen del tiempo, agregar algunas noches al final del viaje por el Sudeste Asiático, para conocerlas sin falta. Debido a la variedad del entorno y el origen de las islas y zonas costeras, las playas de Tailandia ofrecen aspectos muy diferentes. La zona del Mar de Andamán, en lo que a las Islas se refiere, posee las mejores playas de Tailandia. Esa imagen de arena blanca rodeada de palmeras, se encuentra en Islas de Krabi, en Ao Nang Beach. En Ao Nang ningún hotel tiene salida a la playa, hay que ir a la playa que está delante del paseo marítimo (hay que cruzar una calle). Es una playa muy bonita y desde la que se visualizan excelentes paisajes y nunca está muy concurrida porque es muy larga y amplia. Nopparat Thara Beach (Krabi): Es una estrecha y larga línea de playa de aproximadamente 5 Km, que muchas veces desaparece por la subida de la marea. No tiene hoteles cercanos y la van a encontrar generalmente desierta. Un río que desemboca en el la playa divide a Nopparat de Ao Nang. La península de Railay (Krabi): Railay Beach que es como se conoce a la zona, realmente tiene dos diferentes playas, son West Railay Beach, también conocida como Sunset Beach y otra en el sur es Phranang Beach, que es mucho más bonita. La bahía de Railay posiblemente sea una de las más bonitas del mundo, con sus acantilados de piedra caliza que emergen del mar, cubiertos de vegetación, una verdadera maravilla a la que solo se accede en barco por sus bosques frondosos que la rodean y esas formaciones rocosas que la separan del continente. Playas de Phuket: son bastante mejor de lo que la gente normalmente se imagina. Al ser una Isla de Tailandia famosa por el turismo masivo y las largas noches de fiesta, se tiende a olvidar que sus playas son muy bonitas. Dependiendo de donde se ubique su alojamiento, podrán encontrar mucha actividad, o completa tranquilidad y descanso, por lo tanto, hay playas en Phuket para cualquier tipo de turismo. Las playas de Phuket están repartidas entre la costa Oeste, donde están la mayoría de las más famosas y también en la costa este. Playa de Bophut (Koh Samui): es una bonita y larga playa de arena bastante blanca que se encuentra al Norte de la Isla. La zona es bastante animada ya que se encuentra el llamado Fisherman Village, que se convirtió en un pequeño centro turístico con un crecimiento importante. Tiene lugares para salir a cenar, bares junto a la playa, tiendas, centros de buceo, etc. Es mucho más agradable y, por tanto, lugar perfecto para quien quiera tener todo a mano pero sin una locura de gente. Playa de Mae Nam (Koh Samui): Es una larguísima playa con algunas zonas muy bonitas. Un sitio donde la mayoría de los hoteles construidos dan a la playa y están rodeados de bastante espacio, con lo cual no hay sensación de edificios que se les vienen encima, realmente va muy bien. La playa es muy poco concurrida y muchos de los hoteles son de 4 o 5*. Es un lugar perfecto para familias o para Lunas de Miel. Se comunica muy bien con Koh Phangan y Koh Tao por ferry, por ende, si se cansan de la tranquilad, a poca distancia hay actividad para ir y volver. Chaweng Beach (Koh Samui): son 7 kilómetros de playa. Es la más conocida y la más desarrollada, pero también una de las mejores playas de Koh Samui. La arena es blanca, pero puede que, especialmente, durante la temporada alta, esté muy muy concurrida, y ya casi no se puede acceder a ella si no es a través de un hotel. Los amantes de la buena comida pueden encontrar acá prácticamente cualquier cosa, sean especialidades tailandesas u occidentales y también hay algunos buenos restaurantes de marisco, pero todo a precios elevados comparados con la media tailandesa. Cerca de Chawen tenemos Silver Beach, conocida también por ser una de las playas más bonitas de Koh Samui y un entorno que se asemeja a la imagen que tenemos de las playas en Tailandia: arena blanca, aguas cristalinas y bastante vegetación en la parte trasera. Hay algunos bungalows y algún que otro resort y en temporada alta suele estar concurrida por lo pequeña que es. El agua es tan transparente, que los peces los pueden ver desde la superficie sin problema. Thong Nai Pan Noi y Thong Nai Pan Yai (Koh Phangan): Son dos playas contiguas, de arena blanca, en un entorno de cocoteros y vegetación realmente espesa. En la playa de Thong Nai Noi están dos de los mejores hoteles de la isla, el hotel de lujo Anantara Koh Phangan y el Santhiya Resort, aunque también hay alojamientos más modestos y baratos. La zona es cada vez más accesible ya que están mejorando la ruta, pero está apartada del resto de la isla, por lo tanto no es un lugar para estar saliendo todos los días a dar una vuelta, sino más bien se trata de un lugar para quedarse y disfrutar de su entorno paradisíaco, del snorkeling y el buceo, de hecho hay varias escuela para iniciarse. Haad Rin Nok y Haad Rin Nai (Koh Phangan): más conocida como Haad Rin, ubicada en la punta sur de la Isla y que se divide en dos playas. Haad Rin Nok, hacia el norte, famosa por que la "Full moon party" que tiene lugar acá cada mes y suele juntar unas 10.000 personas (30.000 durante el fin de año). Es una pena que esté llena de bares y hostels bastante desprolijos, que afean el entorno, porque la playa es una maravilla. Fue catalogada en su momento como una de las 10 playas más bonitas del mundo. Por ello es bueno ir por el día, de excursión, pero no alojarse ni en ella ni cerca de ella, a menos que se busque un ambiente de fiesta a la noche. La otra playa se llama Haad Rin Nai, está al sur-oeste y también se conoce con el nombre de "la playa del atardecer". White Sand Beach (Koh Chang): Se trata de una de las playas más populares y, por tanto, con más gente, más hoteles y más vida nocturna. Es una playa bastante ancha cuyas mejores zonas son al Norte y en el centro, en la parte sur hay bastantes rocas.

