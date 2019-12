La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "A días de Navidad"

Por Luis Rodas











Así como Simeón y Ana se prepararon para recibir al Mesías, todo creyente debe hacerlo también. (Lucas 2: 26-38) Hay una tradición en la Argentina, de armar el arbolito los primeros días de diciembre, y/o el pesebre, o las luces en la casa, todos comienzan a prepararse para la Navidad. La gente comienza a sacar todas las cajas, donde por once meses han tenido guardado los adornos de Navidad. Sacan el arbolito, las luces, los pesebres, y todas las demás ornamentaciones alusivas a la Navidad. Usualmente los negocios están más llenos de gente que de costumbre, la música Navideña se escucha desde que uno entra, y todas ellas están decoradas con todo tipo de luces y ornamentación navideña. Donde quiera que usted vaya o se encuentre en estos días, podrá respirar ese aire renovado de la Navidad. Pregunta; ¿Qué es lo que usted hace para prepararse para la Navidad? Todo lo que se ha mencionado, de una manera u otra, es una ilustración, de todos los que se quieren preparar para el hecho histórico más importante en la historia del ser humano. Dios desea que toda nuestra mente, y todo corazón se encuentre enfocado en el nacimiento de Su Hijo Jesucristo, El Salvador del Mundo. Dios desea que todos se preparen verdaderamente para la Navidad, pero no solo en lo exterior, porque cuando esto sucede en lo interior, habrá una limpieza del corazón, habrá un reacondicionamiento de prioridades, habrá un corazón preparado. "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios". (Mateo 5: 8) La palabra bienaventurado, literalmente, significa feliz. Vemos en esta declaración que Jesús hace, que las personas verdaderamente felices son aquellos de corazón limpio y puro. ¿Por qué? porque ellos son los que verán a Dios. Ahora, es verdad, lo único que la gente necesita para ser verdaderamente felices, es tener un corazón limpio. No se usted, pero hoy día parece que vemos más corazones, infelices y contaminados por el pecado que limpios. Vemos arranques de ira (cuando los planes no salen como se quiere), frustraciones, impaciencias, broncas, envidias (cuando las obras de otros, brillan más que las propias). Es posible que, con algunas de estas cosas, Uds. se encuentren luchando, y se pregunten, ¿cómo puedo hacer para tener un corazón limpio? ¿Cómo me convierto en una persona de corazón puro? ¡Para ustedes entonces, tenemos buenas noticias! Solo tienes que reconocerte pecador ante Dios, el que puede ver todo, en lo más profundo de tu corazón: lo bueno, lo malo y lo peor, pedirle perdón con arrepentimiento, aceptar el perdón a través del sacrificio de Jesús y empezar una vida tomado de su mano. Él no solo te ama, sino que lo demostró, entregando a Cristo para morir por ti y por mí, de modo que tuviéramos la oportunidad de ser perdonados y limpiados. (1ra Juan 1:9) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Luis Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "A días de Navidad"

Por Luis Rodas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar