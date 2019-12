La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 Primera D:

QUEDÓ EN EL 11º PUESTO Luego de la derrota de ayer frente a Muñiz como visitante, Puerto Nuevo se mantuvo en el 11º puesto del Torneo Apertura, aunque mañana podría perder un lugar si Central Ballester vence a Claypole. Por esta 13ª fecha ya se disputaron cuatro encuentros: Yupanqui 0-0 Deportivo Paraguayo, Muñiz 2-0 Puerto Nuevo, Argentino de Rosario 2-1 Yupanqui y Atlético Lugano 0-0 Defensores de Cambaceres. En tanto, mañana lunes se jugarán los últimos tres encuentros: Atlas vs Juventud Unida, Central Ballester vs Claypole y Liniers vs Sportivo Barracas.

Cayó 2-0 como visitante ante el último del certamen y terminó el semestre dejando una pálida imagen y hundido en la tabla de posiciones. Por la 13ª y última fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo cayó ayer 2-0 como visitante frente a Deportivo Muñiz en un partido disputado en cancha de Juventud Unida con arbitraje de Wenceslao Meneses. De esta manera, el Portuario cerró el certamen con dos derrotas consecutivas y apenas una victoria en sus últimas siete presentaciones (un triunfo, tres empates y tres derrotas), racha que coincide con el ciclo de Martín Correa, quien reemplazó a Carlos "Jetín" Pereyra luego de la victoria 2-0 sobre Sportivo Barracas. A pesar de ese cambio de DT, el Auriazul mantuvo su formación y su idea en las fechas siguientes y cosechó tres empates consecutivos. Pero todo empezó a desmembrarse después, con el comienzo de una serie de suspensiones, lesiones y partidas que afectaron decididamente el funcionamiento de un equipo que perdió tres de sus últimos cuatro encuentros. Ayer, por ejemplo, respecto a la formación base de comienzos de temporada, no estuvieron Lautaro Velasco (dejó el plantel), Ezequiel Ramón (lesionado), Kevin Redondo (lesionado), Emmanuel Russo (se alejó), Agustín Campana y Mariano Filiosi. Y ello se notó, sobre todo respecto a la idea de juego que había mostrado el conjunto en la primera parte del campeonato. Así, Puerto Nuevo concluyó este Apertura con apenas 13 puntos en 13 presentaciones, más cerca del fondo de la tabla (Muñiz terminó último con 10 unidades) que de los lugares a los que aspiraba al inicio de la temporada. Por eso, deberá dar vuelta la página y reordenarse en el receso para poder encarar el Clausura de la mejor manera. EL PARTIDO Puerto Nuevo presentó dos cambios en su formación titular para este encuentro: ingresó Eliseo Aguirre en lugar de Agustín Campana en el mediocampo y regresó Orlando "Pampa" Sosa como centrodelantero, relegando a Rodrigo Fleitas al banco. Así, el Auriazul sumó mayor capacidad de combate en un terreno de juego que complicaba el desarrollo del juego por su irregular estado. Entonces, el trámite se caracterizó por búsquedas largas. En el caso del equipo de nuestra ciudad, dirigidas al pivoteo de Sosa; a la velocidad de Moreno; o a las apariciones de Colombano, quien jugó volcado sobre la izquierda. Sin embargo, los intentos de uno y otro no prosperaron y en los primeros 25 minutos apenas se generaron dos situaciones de gol, una por bando y ambas por la vía aérea. El primero en inquietar fue Colombano, con un cabezazo que salió alto tras un buen centro de Moreno desde la derecha. Luego, Malmoria apareció solo en el punto penal para impactar una pelota parada a favor del local, aunque sin dirección como para provocar la intervención de Díaz Peyrous. Después del parate para que ambos conjuntos se refresquen y la demora que generó la salida de Lucero en el local por un golpe en la cabeza, el partido pareció plancharse y en ese contexto, Muñiz encontró la ventaja gracias a un remate cruzado del ingresado Maximiliano Saura, tras un quedo de la defensa Auriazul. En el complemento, con el ímpetu de ir a buscar el empate, el equipo de nuestra ciudad se impuso en la batalla territorial y jugó de arranque en campo ajeno, generando así diferentes tiros libres que se convirtieron en situaciones de riesgo. A los 5, el "Mudo" Rodríguez exigió al arquero Miguel contra su palo izquierdo; a los 11, el ingresado Fassone ejecutó desde la medialuna del área y su remate impactó en la mano de un defensor, en un penal que obvió el árbitro Meneses; y a los 15, un centro de Colombano "a la olla" fue impactado por Colombo, cuyo cabezazo bombeado se fue muy cerca del travesaño. Posteriormente, Colombano también contó con su chance llegando por el segundo palo, pero su definición de emboquillada se quedó corta y fue fácil para el arquero Miguel. El empuje Portuario se encontró con un golpazo cuando iban 19 minutos, porque en la primera contra que tuvo a disposición, Muñiz volvió a golpear. Se escapó Barrera, quien no se encegueció y asistió la llegada de dos compañeros por el centro del área. Finalmente, tras algunas dudas y ante el achique de Díaz Peyrous, Enzo Pacheco definió y marcó el 2-0, evitando el cierre de Palacios (despejó desde adentro del arco). De allí en adelante, Puerto Nuevo fue todo desorden, acumulando delanteros, pero sin ideas para abastecerlos ante un rival que con el 2-0 ganó confianza y se defendió sin mayores inconvenientes para sellar así su segunda victoria de la temporada, que igualmente no le evitó terminar en el último puesto. Por su parte, el Auriazul cerró el Apertura de la peor manera: con derrota, dejando una pálida imagen y sumergido en los últimos lugares de la tabla. Ahora se le vendrá el receso para reacomodar ideas y tratar de encarar el Clausura con nuevas expectativas. SÍNTESIS DEL PARTIDO MUÑIZ (2): Alexis Miguel; Iván Romero Lucas Merani, Alan Furgencio, Osmar Martínez Espinoza; Tomás Penayo, Santiago Flores, Iván Malmoria, Enzo Pacheco; Alex Barrera y Nicolás Lucero. DT: Alberto Insaurralde. SUPLENTES: Nicolás Cechini, Bruno Gutiérrez, Iván Berón, Jonatan Lemos, Hugo Almada, Elías Achucarro y Maximiliano Saura PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Sandro Areco, Lautaro Cuenos; Iván Torres, Eliseo Aguirre, Santiago Palacio, Nicolás Colombano; Enzo Moreno y Orlando Sosa. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gerez, Uriel Huarte, Selem Lojda, Nazareno Gómez, Brian Fassone y Rodrigo Fleitas. GOLES: PT 40m Maximiliano Saura (M). ST 19m Enzo Pacheco (M). CAMBIOS: PT 32m Saura x Lucero (M). ST 9m Fassone x Torres (PN), 28m Fleitas x Areco (PN) y Lemos x Barrera (M), 39m Lojda x Moreno (PN) y 43m Achucarro x Pacheco (M) AMONESTADOS: Merani, Furgencio y Pacheco (M); Areco y Cuenos (PN). CANCHA: Juventud Unida –local Muniz-. ÁRBITRO: Wenceslao Meneses.

ENZO MORENO NO PUDO GRAVITAR EN ATAQUE CON SU VELOCIDAD (FOTO: VERMOUTH DEPORTIVO).



