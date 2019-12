La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 08/dic/2019 Básquet:

Ciudad no puede cortar su mala racha; cayó ante Belgrano







Como local perdió 74-72 en suplementario ante el elenco nicoleño, después de igualar en 64 y desaprovechar una ventaja que llegó a ser de 16 puntos. Fue la quinta derrota consecutiva del Tricolor, ya condenado al último puesto de la Zona Norte "B". Por la novena y anteúltima fecha de la Zona Norte del Torneo Provincial de Clubes 2019/20, Ciudad de Campana perdió 74-72 como local frente a Belgrano de San Nicolás en un partido que se definió en tiempo suplementario y que se disputó el viernes en el gimnasio de la calle Chiclana 209. De esta manera, el Tricolor cosechó su quinto traspié consecutivo en el certamen y sigue sin poder salir de esta racha negativa en la que ha perdido muchos encuentros por no poder cerrarlos después de haber tenido una ventaja considerable a su favor. Incluso, ante Belgrano, logró establecer una diferencia de 16 puntos en el segundo cuarto, mientras que en el último estuvo 7 arriba (60-53) al momento de ingresar a los dos minutos finales del juego. Con esta derrota, el CCC quedó condenado al último puesto de la Zona Norte "B" y para no depende de otros resultados para avanzar a la segunda fase del certamen deberá vencer a Independiente de Zárate el próximo viernes, en el partido interzonal de la última fecha de esta primera etapa, probablemente sin su base Camilo Cáceres, quien ante Belgrano sufrió una lesión en su rodilla en el primer cuarto. EL PARTIDO Con anotaciones de Matías Nieto, Alejo Fioretto, Damián Camejo y Francisco Santini, los dirigidos por Sebastián Silva tomaron la primera ventaja (10-2) ante un rival que se mostraba trabado en ofensiva. Y en la continuidad de ese primer cuarto, de la mano del tándem Nieto-Santini siguió marcando tendencia hasta cerrar 17-8. En el arranque del segundo período, ya sin Camilo Cáceres (lesionado), pero con Nieto y Camejo imponiendo intensidad cerca de los tableros, Ciudad de Campana amplió la diferencia hasta obtener una renta máxima de 16 (26-10) con un doble y falta de Nieto. Recién entonces comenzaron a reaccionar los nicoleños (que no contaron con el experimentado Roberto Gabini). Y volvieron a partido con dos conversiones de Román Araudo y cinco libres de Nicolás Maffei. Aunque conversiones de Federico Michelini y Nieto le permitieron al CCC irse al descanso largo con 10 puntos a su favor en un juego de bajo goleo (30-20). En el tercer cuarto, el trámite siguió siendo muy trabado, pero Belgrano empezó a amigarse con el aro con dos triples de Maffei y uno de Federico Gobetti ante un Tricolor que sumaba por intermedio de Santini (6) y que gracias a un buen cierre de Camejo mantuvo una diferencia de cinco para los diez minutos finales (45-40). Con un triple de Michelini y una conversión de Santini, el CCC logró estirar esa ventaja en los primeros minutos del último cuarto (52-44). Pero Araudo y Maffei se volvieron a combinar para limar el margen (55-53) a falta de tres minutos. Fue entonces que un doble de Nieto y un triple posterior de Santini volvieron a abrir una brecha de 7 puntos (60-53) y parecieron encaminar el juego a favor del local. Sin embargo, dobles de Gobetti, Maffei y Cionco le permitieron a Belgrano ponerse a triple de distancia y en el minuto final, Maffei consiguió "la bomba" necesaria para igualar el marcador y después anotó dos libres para forzar el suplementario luego que Santini había adelantado por la misma vía al Tricolor. Así, sin que los nicoleños estuvieran una sola vez al frente en el marcador, el juego se fue a tiempo extra, donde Belgrano dispuso de su primera ventaja después de un doble y falta de Cionco. Las respuestas de Fioretto y Nieto y los libres de Santini nivelaron el tablero en 72, pero nuevamente Cionco despegó al visitante. La última bola fue para el CCC, que buscó forzar otro suplementario por intermedio de Nieto, Santini y Polese, aunque sin éxito. Por eso, el festejo fue todo nicoleño ante la desazón de los jugadores Tricolores que no podían creer cómo se les había escapado otro partido que supieron tener a su favor. SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (72): Camilo Cáceres (0), Francisco Santini (24), Matías Nieto (20), Alejo Fioretto (4) y Damián Camejo (12) (FI) Eliseo Iglesias (2), Federico Michelini (10) y Emilio Polese (0). DT: Sebastián Silva. BELGRANO DE SAN NICOLÁS (74): Nicolás Maffei (25), Franco Cionco (11), Federico Gobetti (14), Genaro Calcaterra (2) y Agustin Trachiti (3) (FI). Joaquín Eseverri (5), Lucas Mazzoni (0), Román Araudo (11), Tomás Prediger (0) y Diego Choternasty (3). DT: Daniel Maffei. PARCIALES: 17-8 / 13-12 (30-20) /15-20 (45-40) / 19-24 (64-64) / 8-10 (72-74). GIMNASIO: Ciudad de Campana. JUECES: Gabriel Del Favero y Jorge Ale. RESULTADOS Y POSICIONES En la noche del viernes, por la Zona Norte, también jugaron: Regatas de San Nicolás 95-78 Independiente de Zárate; Colón de Chivilcoy 69-75 Platense de La Plata; y Social de Alejandro Korn 73-58 Deportivo San Vicente. Mientras que Sportivo Pilar vs Atenas de La Plata jugaban anoche, al cierre de esta edición. Así, las posiciones quedaron de la siguiente manera: -Zona Norte "A": 1) Regatas de San Nicolás (9-0), 18 puntos; 2) Independiente de Zárate (6-3), 15 puntos; 3) Platense de La Plata (5-4), 14 puntos; 4) Deportivo San Vicente (2-7), 11 puntos; 5) Colón de Chivilcoy (1-8), 10 puntos. -Zona Norte "B": 1) Atenas de La Plata (6-2), 10 puntos; 2) Sportivo Pilar (5-3), 13 puntos; 3) Belgrano de San Nicolás y Social de Alejandro Korn (4-5), 15 puntos; 5) Ciudad de Campana (2-7), 11 puntos. En tanto, por la Zona Sur, Sarmiento de Coronel Suárez 91-72 Independiente de Tandil; Pueblo Nuevo de Olavarría 83-84 Racing de Olavarría; y Costa Sud de Tres Arroyos 91-65 Blanco y Negro de Coronel Suárez. Así las posiciones de la Zona Sur quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento de Coronel Suárez* (7-3) y Blanco y Negro (6-4), 16 puntos; 3) Independiente de Tandil (6-3), 15 puntos; 4) Pueblo Nuevo de Olavarría (5-4), 14 puntos; 5) Racing de Olavarría (4-6), 14 puntos; 6) Costa Sud (3-6), 12 puntos; 7) Sporting de Mar del Plata (2-7), 11 puntos.



CAMILO CÁCERES SUFRIÓ UNA LESIÓN EN SU RODILLA Y DEJÓ EL JUEGO EN EL PRIMER CUARTO.



