SUPERLIGA: FECHA 16

En la continuidad de la fecha 16 del campeonato de la Superliga (última del año), este domingo jugarán: Gimnasia de La Plata vs Central Córdoba de Santiago del Estero (17.35), Defensa y Justicia vs Godoy Cruz (17.35), Rosario Central vs Boca Juniors (19.40) y River Plate vs San Lorenzo (21.45). Mientras que mañana lunes se medirán: Patronato vs Vélez Sarsfield (19.00) y Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata (21.10). Boca y Argentinos son líderes con 29 puntos; y River Plate, con un partido menos, es escolta con 27.

La fecha comenzó el viernes, con dos triunfos visitantes: Aldosivi de Mar del Plata (con Nazareno Solís entre los suplentes) le ganó 2-0 a Colón en Santa Fe, mientras que Banfield venció 1-0 a Independiente en Avellaneda. Y continuó ayer con la gran victoria de Arsenal, también como visitante, 2-0 sobre Huracán (sin Joaquín Arzura). Luego, Talleres igualó 0-0 en Córdoba con Unión (SF); mientras que Atlético Tucumán empató 2-2 como local frente a Newells. En tanto, al cierre de esta edición, Lanús recibía a Racing Club en un duelo de dos equipos que podían igualar a Boca y Argentinos en caso de ganar.

PRIMERA B NACIONAL

En un pendiente de la octava fecha de la Zona 2, Tigre superó 3-0 como visitante a Almagro y terminó la primera rueda en el 4º puesto con 22 puntos, cuatro más que Villa Dálmine (8º con 18). Hoy, desde las 17.00, Estudiantes (BA) recibe a Guillermo Brown (PM) en el único postergado que queda de la Zona 1.

ALMIRANTE CAMPEÓN

Con su empate sin goles como visitante frente a UAI Urquiza, Almirante Brown se coronó ayer campeón de Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana. Con 33 puntos, La Fragata se hizo inalcanzable para Villa San Carlos (30), que también terminó 0-0 frente Flandria en Berisso.

Además, también ayer, Argentino de Quilmes venció 3-1 como local a Deportivo Armenio, mientras que San Telmo derrotó 1-0 como visitante a Acassuso. La 17ª y última fecha continuará hoy con: Defensores Unidos vs Tristán Suárez, Comunicaciones vs Los Andes y San Miguel vs J.J. Urquiza. Y se cerrará mañana con Talleres (RE) vs Sacachispas.

CAÑUELAS CAMPEÓN

Cañuelas (39 puntos) se coronó en el Torneo Apertura de la Primera C al vencer 1-0 como visitante a Central Córdoba de Rosario con gol de Facundo Krueger a los 28 minutos del segundo tiempo. De esa manera frustró a Deportivo Laferrere (37), que venció 3-1 como local a Deportivo Español. La 19ª y última fecha del certamen se completará entre domingo y lunes con los siguientes partidos: Midland vs Argentino de Merlo, Dock Sud vs Leandro N. Alem, San Martín (B) vs Excursionistas, Luján vs Victoriano Arenas, Deportivo Merlo vs Ituzaingo y Berazategui vs Sportivo Italiano.

TRIPLETE DE MESSI

Con tres goles de Lionel Messi, Barcelona venció ayer 5-2 a Mallorca por la 16ª fecha de la Liga de España. De esta manera, y a pesar de haber arrancado el campeonato con ausencias por lesiones, el rosarino ya es el máximo artillero del certamen con 12 tantos. El equipo catalán, por su parte, comparte la cima de las posiciones junto al Real Madrid, que superó 2-0 al Espanyol.

PRIMERA A FEMENINA

En la continuidad de la 11ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA ayer jugaron: El Porvenir 0-4 Independiente, River Plate 7-0 Defensores de Belgrano, Racing Club 3-1 Estudiantes (LP) y Excursionistas 0-5 UAI Urquiza. Antes, el viernes: Boca Juniors 5-0 Gimnasia (LP). Hoy domingo: SAT vs Villa San Carlos y latense vs Lanús. Y el martes: Rosario Central vs San Lorenzo.