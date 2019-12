Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Email: rincontuerca@ubbi.com ALMA: La categoría está definiendo sus campeonatos este fin de semana en el autódromo porteño con todas sus clases. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TRABAJAR: El auto ya está en la ciudad de Campana donde se trabaja en la Cupecita de cara a la próxima temporada en el TC Bonaerense donde el propio Galliano confimó que seguirá con e mismo motorista. RESULTADOS: Continuando con Juampi Galliano la cupecita bautizada como la "cuervita" va a mantener los mismos colores y seguirá en la "Clase A" donde ya obtuvo buenos resultados con el asesoramiento de papá Marcelo. ANUNCIAR: No está decidido donde correrá la próxima temporada Tobías Amarillo que en el equipo se anunció un cambio de categoría de karting y hasta el momento solo se sabe que Ruben Guerra trabajaría en el chasis y no está definido quien tendrá a su cargo la planta impulsora. SUPER TC 2000: La categoría llega al autódromo de Neuquén donde estará cerrando su campeonato. Televisará desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando el próximo domingo. DECISION: La decisión se tomó en forma conjunta y Gastón como papá Guillermo Fernandez decidieron volver a correr en la categoría Alma este fin de semana en el TC 1100 para cerrar la temporada. Cambia todo cambia! SUMAR: El venidero fin de semana en el kartódromo de Zárate se cierra el campeonato para la categoria kart plus y se pueden sumar dos campeones mas a nuestra ciudad a través de los pilotos Suarez y Sfredo que acompañarían a los ya logrado por otros protagonistas. EVALUAR: Con el título de campeón en su poder ahora Ignacio Lopez está evaluando con su equipo donde se continuará en la próxima temporada si en la misma categoría Prokart o se apunta a otra especialidad del karting. TOPE RACE: Ultima presentación del año de la categoría este fin de semana en el autódromo de 9 de Julio. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". PARTICIPAR: El zarateño Juan Santillán sigue muy entusiasmado con la próxima temporada donde con su camioneta teminada se trabaja para llegar a participar en la categoría CAVAC lo que implica contar con un presupuesto acorde para tal tipo. MEJOR: Días atrás Julio Horisberger ex acompañante en el TC Regional de Marcelo Galliano contó con una nota que disfrutó mucho aquel momento y ante la pregunta quien es mejor de Marcelo y Juan Pablo el barbado personaje no dudó en decir Juampi. Mirá vos! ADQUIRIR: Siguiendo con Galliano en el equipo ya adquirieron otra cupecita que se va armando en el taller y a futuro se tirará a la pista para saber como funciona y la idea es que Juan el hermano de Juampi este arriba de esa butaca. DEMOSTRAR: La cena organizada por Juancho Muñoz en el Club San Martin contó con la presencia de Amigos, familiares y seguidores del piloto donde hubo uno que a la hora de entrarle a los chorizos a la pomarola demostró por que su físico robusto se ve siempre igual es que el motorista de karting mantiene su nivel gastronómico. VIAJE: La joven señorita novia del piloto se emocionó mucho cuando lo vio arriba del podio festejar esa posibilidad de llegar a ese lugar. Ahora Candela quiere como premio un viaje de vacaciones para seguir festejando y nuestro personaje ve complicado el receso deportivo. CUATRO: Ya son cuatro pilotos que están recurriendo a los servicios del motorista Marcelo Lopez para que haga la atención de los motores en la próxima temporada. Tras alcanzar dos títulos en este año y por el momento no se terminó de cerrar esta propuesta recibida en el taller de la calle Viamonte en nuestra ciudad. TOPE RACE SERIES: En el autódromo de 9 de Julio la categoría desarrolla la última competencia del año este fin de semana. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. AGENDA: El Zárate Auto Club está cerrando el año y sus dirigentes están trabajando para la próxima temporada donde tiene varios proyectos en carpeta y van armando la agenda ante algunas propuestas concretas que le permitirán avanzar con la institución. CONTAR: En principio en marzo ya contarán con la personería jurídica lo que los habilita para encarar otras posibilidades y están comenzando con una campaña de socios y ya se trabaja en la nueva sede que hasta este presente no tenía lugar físico para reunirse en casa propia. Bienvenido! FIAT LANUS: En el autódromo platense la categoría desarrolla este fin de semana otra carrera del presente calendario utilizando el trazado mas corto. CAMPEON: Finalmente ante un año positivo con excelentes resultados Valentino Lacognata alcanzó el campeonato en la clase promocional del provincial de Motocross en un campeonato muy intenso que demostró a este joven zarateño en su primera incursión alcanzó el objetivo buscado. AUSENCIA: La ausencia en algunas presentaciones en las picadas por parte de Fernando Moreno tiene que ver con algunos trabajos que se vienen realizando en el Fiat y se trabaja para llegar a lo competitivo que se pretende para lo que viene. Okey!! MOTO 84: Abrió sus puertas al público en su flamante local de venta de motos Ariel Melon el piloto de Motocross en la esquina de Varela y Bertolini en nuestra ciudad donde se están comercializando tres terminales diferentes para el mundo de las dos ruedas. NOMBRE: El nombre del local Moto 84 está siendo referencia al número que Ariel Melon utilizó siempre en su carrera deportiva en el mundo del motocross que lo acompañó casi desde sus comienzo. TOPE RACE JUNIORS: Están cerrando la temporada este fin de semana en el autódromo de 9 de Julio con su habitual parque de autos. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. DECISION: Luego del campeonato ganado la decisión es de no realizar el torneo de verano en la categoría de los ciclomotores aunque se pasa a formar parte del próximo torneo las fechas deberán revertir tal determinación. ESFUERZO: Al cierre de este campeonato se llega ante el esfuerzo de toda la familia pero para la próxima temporada no se asegura la participación en karting y el piloto cree que puede haber un parate lo que provocará que Campana tenga un representante menos en la alta competencia. PAKO: La categoría llega al kartódromo de Zárate para darle el cierre al presente campeonato este fin de semana con otro parque interesante de máquinas. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. EVALUAR: Por estas horas Juan Carlos Bava está definiendo su futuro automovilistico donde con los hermanos Caggiano se evalúa si los presupuestos dan para subirse a un TC Mouras a continuar otra temporada en el Turismo Cuatromil Argentino. ADQUIRIR: Finalmente Manolo Rodriguez adquirió la Chevy que fuera en su momento de Emilio Gobetto con la cual están corriendo en la Clase GTB del Regional este fin de semana con la motorización de Matías Guillén. CONFORME: Daniel Berra cerró el año muy conforme de todo lo logrado en esta temporada con los motores que se atendieron a todos los niveles en las diferentes categorías de nivel nacional como todo lo que se atiende a nivel zonal con altos resultados positivos como el conseguido el último domingo en el TC Pista con Diego Cianitti con el Chevrolet. TC REGIONAL: La categoría visita este fin de semana el autódromo capitalino con sus dos clases GTA y GTB en la búsqueda de dar por terminado su presente calendario. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ELOGIOS: El limeño Yamil Bottani tuvo elogios y admiración por el piloto Lucas Granja que lo reflejó en las redes sociales y aseguró que es un gran ser humano que tiene la humildad de los grandes. SEGUIR: "Mencho" Benitez no pudo lograr cerrar el año deportivo como hubiera deseado pero el representante de Zárate espera el año venidero seguir en los chasis del Regional donde quiere realizar un nuevo intento. ALEJARSE: Emiliano Spataro tomó la determinación de alejarse del equipo Renault en el Turismo Carretera y del Super TC 2000 por entender que se provocó un desgaste hasta lógico de la relación. Ahora ya piensa en el futuro y desea subirse a un Ford en la máxima en la próxima temporada. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país llega al autódromo de San Nicolás con sus dos clases y otro parque interesante de autos este fin de semana.Teleisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. VOLVER: Ya todo está encaminado para que el año próximo el ex campeón Enea Ciaponi vuelve a la actividad en el mundo de los ciclomotores pero en otra clase donde vino corriendo en años anteriores. Bienvenido! AGRANDAR: Esto marca que se agrande el equipo de la dinastía Ciaponi dado que el subcampeón de mini motos Fausto Ciaponi va a continuar también en los ciclomotores y se hará una temporada deportiva y muy familiar con el abuelo de Fausto y el hermano de Enea. COLABORAR: En reciente nota Sebastián Signore dejó en claro que acompañará y colaborar parque su compañero de equipo Daniel Vidal logre el campeonato en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista con el Chevrolet que le arma Date Tamburrini en la carrera del próximo domingo en el autódromo platense. CHASIS DEL REGIONAL: La categoría visita el autódromo porteño este fin de semana cerrando el presente campeonato con otro parque interesante de autos donde desde las 9.30 hs comienzan con sus propuestas. PUESTO: El TC Pista viene de correr el pasado domingo en el autódromo de Neuquén donde el piloto local Sebastián Abella quedó ubicado en la final en el puesto 21 con la Dodge. CENA: La que llevaron adelante los muchachos del motocross días atrás en el club Arsenal donde como suele suceder la comida fue elogiada por todos los comenzales. VENDER: Carlos Zanini está intentando vender una de sus cupecitas y el oriundo de Zárate tiene esa intención basado en que quiere encarar otro proyecto automovilistico siempre abocado a los autos antiguos donde es amante de los vehículos del ayer. Cosas del Pelado vio?! TERMINALES: Y son tres las terminales de motos eléctricas que llegaron al mercado local y se pueden conocer y ver de sus bondades con alta tecnología en el salón de la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi en F T Energia. Para visitar!! CUMPLIR: Sandro Ariu tiene su Jeep de competición donde viene mostrando lo suyo en cada competencia y ahora viene de correr en Pilar donde pudo desarrollar el total del recorrido que mas allá de cualquier resultado cumplió el objetivo buscado. Y el es de sumar! CURIOSIDAD: Dentro de este contexto Iñaqui Murillo también tiene su jeep en plena competencia donde como tema de curiosidad su señora esposa va de acompañante en cada presentación. El amor es mas fuerte! ENCUENTRO: Este fin de semana se lleva adelante un encuentro de cuatro por cuatro y Jeep en la vecina ciudad de Baradero donde se reunen una cantidad de vehículos que le ponen un brillo muy especial con otro parque importante de participantes con presencia del club de Campana. Desde las 10 hs comienza con su espectáculo.

Rincón Tuerca

