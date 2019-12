Histórica mayoría femenina en el poder del Concejo Deliberante de Campana

Marina Casaretto es la nueva presidente, en tanto Romina Buzzini y Stella Maris Giroldi serán Vicepresidente primera y segunda respectivamente. Cristina del Mármol conservó su puesto en la Secretaría, y Miriam Cazenave fue designada como Secretaria Legislativa. Durante la sesión, surgió el primer diferendo del período, y Juntos por el Cambio hizo valer su mayoría flamante automática. Hoy asumen formalmente los nuevos consejeros escolares, concejales y el Intendente. .

Con la presencia del Intendente Sebastián Abella y varios Secretarios y Directores municipales en la barra, ayer por la mañana tuvo lugar la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante durante la cual se votaron las nuevas autoridades del cuerpo legislativo, luego de la contienda electoral de octubre último.

No sólo varió la relación de fuerzas, en la que Juntos por el Cambio obtuvo la mayoría automática del cuerpo con 11 concejales, sino que también se modificó la fisonomía de la ubicación de las bancas: como se trata de mobiliario que no está fijo, la ahora extensa bancada de Juntos por el Cambio se ubica como siempre paralela a la pared norte del edificio, pero ayer describía una inédita curva al final, con la idea de no restarle espacio a la barra del recinto.

Luego de la despedida formal de Osvaldo Fraticelli (PJ - Frente de Todos), la sesión fue presidida provisoriamente por el médico pediatra Ernesto "Cacho" Meiraldi, quien ahora es concejal luego de su paso por la Secretaría de Salud; e hizo las veces de Secretaria la presidente del bloque PJ- Frente de Todos, Soledad Calle, quien inicia un nuevo mandato.

Así, siguiendo el Orden del Día y como lo dictamina la Justicia Electoral, se propusieron a votación las nuevas autoridades del Concejo Deliberante de Campana. Carlos Cazador, presidente del bloque mayoritario Juntos por el Cambio, llevó la voz cantante durante la sesión en la que surgió el primer diferendo del nuevo período y en el cual la bancada oficialista hizo valer su mayoría.

HISTÓRICO

Luego de la votación de las nominaciones realizadas por Cazador, las cuatro autoridades del Concejo Deliberante de Campana serán mujeres: Marina Casaretto (Juntos por el Cambio) es la nueva presidente, en tanto Romina Buzzini (Juntos por el Cambio) y Stella Maris Giroldi (PJ – Frente de Todos) serán Vicepresidente primera y segunda respectivamente. Cristina del Mármol conservó su puesto en la Secretaría administrativa, al tiempo que Miriam Cazenave fue designada como Secretaria Legislativa. A este histórico escenario preponderantemente femenino, se le suma otra mujer: Soledad Calle continuará presidiendo el bloque PJ – Frente de Todos.

Las 4 autoridades del cuerpo, es decir: Casaretto, Buzzini, Giroldi y del Mármol fueron votadas por unanimidad. No fue así cuando llegó el momento de las designaciones para la Secretaría Legislativa y la Secretaría de Desarrollo Institucional, creadas durante el último período legislativo.

Cazador nominó a Miriam Cazenave (la concejal mandato cumplido de Juntos por Cambio) en reemplazo de Juan José Ghione para la Secretaría Legislativa; y ratificó a Gastón Barrios (concejal suplente electo de Juntos por el Cambio) para conservar su rol en la Secretaría de Desarrollo Institucional. Además, Cazador se ocupó de comentar que la idea del oficialismo es eliminar esos cargos, "pero para eso legislativamente hay pasos que no se pueden dar en este momento", y que se darían durante el período de Sesiones Ordinarias 2020.

Fue entonces que Oscar Trujillo (PJ – Frente de Todos) pidió la palabra para adelantar el voto negativo de su bloque a la moción y entre otras argumentaciones mencionó la falta de "un gesto político" del oficialismo al prescindir de los servicios de Juan José Ghione (de sabida militancia justicialista) en la Secretaría Legislativa.

Por su parte, Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane) tomó la palabra para manifestar que consideraba que "era necesario dialogar estos temas antes de tomar una definición" y que creía que no se había "dado el espacio, por lo menos todavía, para discutirlo"; y adelantó la abstención de su bloque.

Así, las dos nominaciones propuestas por Cazador fueron aprobadas merced al estreno de la flamante mayoría del oficialismo: 11 votos positivos de Juntos por el Cambio; 7 negativos del PJ – Unidad Ciudadana; y 2 abstenciones de la UV Calixto Dellepiane.

PRIMERA DISCORDIA

Luego de la Sesión Especial, diferentes concejales fueron abordados por el periodismo. Al ser consultada por la designación de Miriam Cazenave en lugar de Juan José Ghione a cargo de la Secretaría Legislativa, Soledad Calle manifestó: "Hoy quedan visibles dos caras de una misma moneda: por un lado, Casaretto planteando un rol de diálogo y de consenso, y por otro lado, el Intendente Abella que acaba de ganar las elecciones con el 54% de los votos y que lejos de comprender el mensaje de la sociedad argentina, que es también un mensaje de los campanenses más allá de validar su gestión en términos prácticos, creo que en términos políticos la contraposición es muy clara: un intendente que se cierra en sí mismo, que se mete para adentro, que ratifica su posicionamiento de alguna manera revanchista, no dialo-guista, que se fortalece en el 54% para hacer lo que él quiere, para hacer una política que tiene mucho más que ver con la de Patrón de Estancia que con la que la que demanda este tiempo, nos enteramos un segundo antes de entrar a la sesión que Juan Ghione dejaba de ser Secretario Legislativo, y que el Intendente había decidido que Cambiemos se quede con todos los cargos legislativos del Concejo. Proponiendo, además, a una concejal que no cumpliría con los requisitos del Secretario Legislativo, que tiene que ver con muchas cuestiones de tecnicismos jurídicos. No lo dice el reglamento, pero sí la función debería ejercerla un abogado. O sea, no sólo se quedan con el cargo por quedarse con él, para que no se le quede la oposición en un reparto democrático como correspondería, además en ese afán de ocuparlo todo, elegir un nombre –con todo el respeto que tengo por Miriam y por su capacidades- que no es acorde a este cargo en particular (…) En ese sentido, también hay que destacar también la grandeza de Juan Ghione, quien se puso a su disposición para acompañarla en la tarea, los meses que dure".

Por su parte, ante la misma pregunta, Axel Cantlon comentó: "Llamó la atención… lo charlamos 10 minutos antes de entrar al recinto. Nos dijeron que no van a seguir con los secretarios, y que mientras tanto querían que los dos sean oficialistas. Eso, me parece que es una imposición… y me parece que va a ser así a futuro. Ellos ganaron legítimamente las elecciones y tienen mayoría automática. Es más, cuando no tenían mayoría automática, también se quisieron manejar de la misma manera sin reconocer las representatividades. Es decir, no podemos esperar tampoco que quieran dialogar y encontrar consensos".



Respetando la costumbre, los concejales de mayor y menor edad asumieron la Presidencia y la Secretaría Provisional de la Sesión Preparatoria.





La nueva conformación del HCD, también es geográfica: para que entre el extenso bloque de Juntos por el Cambio hubo que diseñar una curvar con las bancas.

LA PRIMERA PRESIDENTE

Marina Casaretto es la primera mujer en ser elegida por sus pares para estar al frente del cuerpo deliberativo de Campana. Luego de agradecer a todos los concejales que confiaron en ella para ocupar la presidencia del HCD por los próximos dos años, visiblemente emocionada al punto de que se le quebró la voz, agradeció a la familia "por su apoyo y acompañamiento, al intendente Abella por la confianza y su ejemplo. A todos los militantes que siempre me dan su aliento y fuerza, y a los que espero también poder representar desde este lugar". Más adelante, Casaretto añadió: "Me siento profundamente orgullosa de ser la primera mujer en los más de 134 años de historia de la ciudad en ser elegida presidente de este cuerpo de la democracia. Espero estar a la altura de lo que eso representa y que muchas mujeres más ocupen este lugar en los próximos años" y les pidió a los ediles: "trabajemos juntos, con respeto, buscando los consensos necesarios para que podamos aprobar proyectos que les sirvan a los más de 100 mil campanenses que representamos". Por último, aseguró: "En mí van a encontrar una presidenta, siempre dispuesta al diálogo, con una gestión transparente y de puertas abiertas".



“Me siento profundamente orgullosa de ser la primera mujer en los más de 134 años de historia de la ciudad en ser elegida presidente de este cuerpo de la democracia", dijo Casaretto en su discurso.

RECONOCIMIENTO A LA UCR

La presidente de la UCR local y concejal Romina Buzzini, manifestó sus primeras impresiones luego de ser designada como Vicepresidente segunda del Concejo Deliberante. "Debo agradecer –dijo a la prensa- primeramente las palabras de Carlos (Cazador) y creo que la definición fue justa: yo me considero una militante. En base a eso, el compromiso es seguir trabajando no solamente dentro del concejo sino hacia afuera (…) Para mí un gran desafío que tiene el concejo es abrir las puertas y llegar más a los vecinos, para que la comunidad también entienda cual es la función específica del Concejo, y se desmitifique un montón de cuestiones que a veces rondan alrededor de los concejales. (…) También es un gusto que hayamos decidido entre todos que seamos las mujeres las que tengamos el protagonismo esta vez dentro de las autoridades del concejo. Es un gesto no sólo nuestro, sino también del bloque del PJ a Stella Maris Giroldi al darle la vicepresidencia segunda. Sin duda alguna, es la persona que más experiencia tiene en este cuerpo". Buzzini también evaluó como positiva la participación del Radicalismo local en la gestión Abella. "Siempre hemos tenido una relación de comunicación y diálogo. Tenemos una Secretaria a cargo del radicalismo, tres concejales dentro del bloque de Cambiemos, y ahora esta vicepresidencia es un reconocimiento no sólo a mi persona sino a mi partido".