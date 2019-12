La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/dic/2019 Se cruza de mano en la Ruta 6 y vuelca







Fue ayer por la tarde, luego de rozar a otro vehículo. Terminó contra el alambrado del barrio El Cardal. Tiene 22 años. Al momento de ser derivado por el SAME al Hospital San José se constató la fractura de su brazo izquierdo. El accidente tuvo lugar alrededor de las 15:30 de ayer, mano a Los Cardales. Una Renault Duster y una Renault Sandero se rozaron entre sí cuando la Sandero intentaba tomar el retorno a Campana. Habría sido en esas circunstancias que el conductor de la Sandero perdió el control de su vehículo, derivando hacia la izquierda. En su trayectoria, se cruzó de mano sin colisionar con ningún vehículo y al llegar a la banquina, por el desnivel del terreno habría dado un vuelco completo para quedar en paralelo el alambrado del barrio El Cardal, evitando, también, chocar contra uno de los varios pinos característicos del sector. Debido a la altura de los pastos, el auto siniestrado no era visible a simple vista desde la ruta. Cuando llegó nuestro cronista, pudo constatar un fuerte impacto sobre el parabrisas, la deformación del capot y el techo, además de haber perdido una de sus ruedas delanteras con su palier, que quedó a varios metros del auto. El conductor de la Sandero, vecino de Campana de alrededor de 22 años, sufrió la fractura de su brazo izquierdo y su estado de salud al cierre de esta edición era reservado. Su acompañante, una mujer joven tenía politraumatismos y escoriaciones. Ambos fueron trasladados al Hospital San José para su atención. En cuanto a los ocupantes del otro vehículo, una pareja mayor, no experimentaron ningún tipo de lesiones y quedaron aguardando en la banquina de la mano a Los Cardales la llegada de las autoridades.

La Sandero tenía deformado el capot y el techo, además del parabrisas roto y haber perdido una de sus ruedas delanteras, que quedó a varios metros del vehículo.





El conductor de la Sandero, vecino de Campana de alrededor de 22 años, sufrió la fractura de su brazo izquierdo, su estado es reservado.

#Dato despiste en Ruta 6 casi barrio San Jorge. Un joven de 22 años sufrió una fractura a la altura del codo izquierdo, el Sandero se cruzó de mano, Volcó, perdió una rueda y quedó bajo los árboles luego de tocarse con una Duster (ilesos) que iba también en dirección a Cardales pic.twitter.com/I8Go4bxZrC — Daniel Trila (@dantrila) December 9, 2019

