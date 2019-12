La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/dic/2019 Iba para Escobar, pero conducía hacia Rosario…







Un conductor presuntamente alcoholizado, impactó por detrás a otro auto en plena Ruta 9. Sólo daños materiales. Fue alrededor de las 21 del sábado pasado cuando un Chevrolet Spin comenzó a aminorar su marcha para tomar el acceso a Ruta 6, cuando un VW Voyage lo impactó por detrás en la Ruta 9, antes de llegar al puente de San Felipe, mano a Rosario. Así, el Voyage quedó detenido sobre la mano rápida, mientras que el Spin alcanzó a ladearse hasta la banquina de la mano lenta, sobre la derecha del camino. Según relatos obtenidos en el lugar por nuestro cronista, al ver la situación, un matrimonio de vecinos del barrio Banco Provincia decidieron cruzar hasta donde se encontraba el Voyage e intentar ayudar a su conductor a bajarse del auto y llevarlo hasta un lugar seguro. Fue entonces que se encontraron con que el individuo no quería dejar su auto ni ser auxiliado, al tiempo que aseguraba que tenía que llegar a Escobar, cuando en realidad se encontraba manejando en dirección a Rosario. Se hizo presente en el lugar un móvil del SAME, que asistió a una de las acompañantes que viajaba en el Spin y no hubo necesidad de derivarla al Hospital. En cuanto al conductor del VW Voyage, el test de alcoholemia habría dado positivo, por lo cual su vehículo fue secuestrado; mientras que el Chevrolet debió ser retirado por una plancha del concesionario de la autopista. Intervinieron los móviles asignados a las zonas 5 y 7 del Comando Patrulla Campana, y personal de Tránsito de la Municipalidad.

El Spin recibió el impacto en su baúl, cuando iniciaba su maniobra de aproximación al empalme con Ruta 6.





El Voyage, que supuestamente viajaba hacia Escobar, quedó detenido peligrosamente sobre la mano rápida.



