La presidente de la UCR local y concejal Romina Buzzini, manifestó sus primeras impresiones luego de ser designada como Vicepresidente segunda del Concejo Deliberante. "Debo agradecer –dijo a la prensa- primeramente las palabras de Carlos (Cazador) y creo que la definición fue justa: yo me considero una militante. En base a eso, el compromiso es seguir trabajando no solamente dentro del concejo sino hacia afuera (…) Para mí un gran desafío que tiene el concejo es abrir las puertas y llegar más a los vecinos, para que la comunidad también entienda cual es la función específica del Concejo, y se desmitifique un montón de cuestiones que a veces rondan alrededor de los concejales. (…) También es un gusto que hayamos decidido entre todos que seamos las mujeres las que tengamos el protagonismo esta vez dentro de las autoridades del concejo. Es un gesto no sólo nuestro, sino también del bloque del PJ a Stella Maris Giroldi al darle la vicepresidencia segunda. Sin duda alguna, es la persona que más experiencia tiene en este cuerpo". Buzzini también evaluó como positiva la participación del Radicalismo local en la gestión Abella. "Siempre hemos tenido una relación de comunicación y diálogo. Tenemos una Secretaria a cargo del radicalismo, tres concejales dentro del bloque de Cambiemos, y ahora esta vicepresidencia es un reconocimiento no sólo a mi persona sino a mi partido".

"Esta Vicepresidencia es un reconocimiento no sólo a mi persona sino a mi partido", dijo Romina Buzzini tras su designación.



Reconocimiento a la UCR en el HCD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar