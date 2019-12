El Lic. Matías Martínez Reina, Coordinador de Prácticas de la Carrera de Trabajo Social en el Centro Regional Campana de la UNLu, explicó por qué la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) determinó la fecha del 10 de diciembre para conmemorar el Día del Trabajador Social.

Desde hace ocho años los trabajadores y las trabajadoras sociales conmemoran su día en consonancia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esto fue resuelto en la primera reunión del año 2012 de la FAAPSS, cuando la Junta de Gobierno fijó el 10 de diciembre de cada año como Día del Trabajador/a Social en Argentina.

Hasta ese momento se venía celebrando el 2 de julio como Día del Trabajador Social en Argentina, fecha que tenía una génesis religiosa, ya que fue la asistente social Marta Ezcurra quien propuso la misma en 1961 coincidiendo con la liturgia católica de la celebración del Día de la Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel.

"Esto tenía que ver con el hecho de que Ezcurra era miembro de la Unión Católica Internacional de Servicio Social. Sin embargo, el 2 de junio no era una fecha representativa para la totalidad del colectivo, ya que muchos profesionales no eran católicos, no eran religiosos. La diversidad del colectivo exigió de manera urgente revisar la fecha para reemplazarla por otra que fuese más representativa", señaló Matías Martínez Reina.

Fue así que en el III Encuentro Nacional de Asociaciones de Asistentes Sociales, realizado en agosto de 1979 en Santiago del Estero, referentes de la profesión de la talla de Alberto José Diéguez, Natalio Kisnerman y Norberto Alayón, entre otros, ya proponían el 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Más allá de esas propuestas, se ratifica el 2 de julio como Día del Trabajador Social.

Después de muchas idas y venidas, finalmente el 8 de marzo de 2012 la FAAPSS resolvió modificar la conmemoración del Día del Trabajador Social al 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos.

"Estamos convencidos que la cuestión de los Derechos Humanos es, sin ninguna duda, el gran horizonte que da sentido a nuestras prácticas profesionales. Las luchas por los Derechos Humanos constituyen el símbolo de la recuperación y defensa de la Democracia en nuestro país. En estas luchas han perdido la vida muchos colegas y estudiantes de Trabajo Social, que creyeron y pelearon por un país más justo. Esta propuesta implica asumir una clara posición política e ideológica en nuestra profesión, colocando la cuestión de los Derechos Humanos como eje central de nuestro proyecto ético-político como colectivo profesional. En ese marco, hago extensivo un saludo fraterno a cada colega que ejerce la profesión a lo largo y a lo ancho del país en defensa y promoción de los Derechos Humanos", concluyó Matías Martínez Reina.