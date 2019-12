MACRI SE DESPIDIÓ

El presidente Mauricio Macri y su Gabinete se despidieron ayer con un brindis en el Patio de las Palmeras de los empleados de la Casa Rosada y de funcionarios de segundas y terceras líneas que trabajaban en el edificio de Balcarce 50. Con la copa en la mano y acompañado por la primera dama Juliana Awada, el mandatario dio un discurso ante los trabajadores de la Rosada, en el que les agradeció por sus tareas en estos cuatro años y destacó además las obras de remodelación y mantenimiento del histórico edificio que se realizaron bajo su gestión.

LARRETA LES TOMÓ JURAMENTO

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó ayer que está dispuesto a trabajar "en equipo con el gobierno nacional" de Alberto Fernández "y con la Provincia", de Axel Kicillof, a partir del nuevo período. "Siempre van a encontrar en mí a un jefe de Gobierno abierto al diálogo", expresó el mandatario porteño, antes de tomarle juramento a sus ministros para el segundo mandato. En un acto en la sede de gobierno en Parque Patricios y con el presidente saliente, Mauricio Macri, en la primera fila, Rodríguez Larreta señaló: "Vamos a seguir trabajando en equipo con el gobierno nacional y con la provincia para que a todos nos vaya bien". "

LOS ANUNCIOS TRAERÍAN ALIVIO

El inminente gobierno de Alberto Fernández prevé aliviar la situación de las familias endeudadas en créditos ajustables por UVA, aplicando una extensión de plazos y una baja de tasas de interés, en el marco de un programa de shock destinado a fortalecer el consumo, trascendió ayer. La medida, que sería anunciada en los primeros días de la nueva administración que asume hoy, complementará a las ya anunciadas en línea generales por el futuro Presidente, destinadas a robustecer los ingresos de los sectores más postergados. La medida estará a cargo del nuevo titular de ese organismo, Alejandro Vanoli, que pasará a operar en la órbita del Ministerio de Trabajo conducido por Claudio Moroni.

VISITAS DE ESTADO

En la ceremonia de asunción de Alberto Fernández en el Congreso estarán presentes varios presidentes de la región y otros representantes de países extranjeros. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llegará con una acotada delegación, al igual que su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y el de Uruguay, Tabaré Vásquez. Por el país rioplatense también dirá presente el presidente electo, Luis Lacalle Pou, quien fue invitado especialmente por Fernández para la toma de posesión el pasado 4 de diciembre, cuando conversaron telefónicamente.

El representante del Partido Nacional uruguayo arribará con una importante comitiva integrada por quienes serán sus ministros de Gobierno. Por Bolivia no será de la partida Evo Morales, quien se encuentra refugiado en México, mientras que la presidenta interina Jeanine Añez no fue invitada por Fernández, al considerar que no fue legal ni legítimo el procedimiento por el cual llegó al Poder Ejecutivo de su país tras la salida forzada del ex mandatario indigenista. Una ausencia de peso será la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien en medio de su enfrentamiento con Fernández enviará a su vicepresidente, Hamilton Mourao.