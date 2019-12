La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/dic/2019 Mural en el Instituto 15







Fue realizado por alumnos del Tercer año de la Carrera de Técnico en Gestión Cultural en el marco de la materia Práctica Profesional. El sábado 7 en las instalaciones del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº15 de Campana se realizó un mural con la técnica de Paste Up (Pegatina) en una de las paredes internas de la planta alta del Instituto. La tarea fue organizada por alumnos del Tercer año de la Carrera de Técnico en Gestión Cultural en el marco de la materia Práctica Profesional, como actividad de cierre de la misma y la pegatina que dio forma al mural se desarrolló desde once de la mañana hasta las seis de la tarde. Participaron, con sus obras, 30 artistas de las ciudades de Campana, Zárate, Capilla del Señor y Escobar, entre los que se encontraban algunos integrantes del Colectivo Barro de la ciudad de Zárate y de la Sociedad de Artistas Visuales de Campana (SAVICA). Con la Cultura como temática, las obras que formaron parte del mural son de variada índole: dibujos en distintos materiales, fotografías, serigrafías, collage, textos y frases, todos con su visión particular de la cultura lo que resulta en un entramado de significaciones muy interesante. El mismo puede ser visitado por el público en general en las instalaciones del instituto en sus horarios normales de atención, de lunes a viernes de 8 a 22 y los sábados de 8 a 16 horas.







Mural en el Instituto 15

