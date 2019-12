Efemérides del día de la fecha: 10 de Diciembre

DÍA DEL TRABAJADOR SOCIAL Impulsado por la asistente social Marta Ezcurra, miembro de la Unión Católica Internacional de Servicio Social, en el año 1961, originalmente esta efeméride se celebraba el 2 de julio con el fin de conmemorar la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel. No obstante, como este día representaba sólo a aquellos profesionales católicos, se sucedieron varias propuestas de modificación de fecha hasta que en el año 2012 la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social (FAAPSS) con la adhesión de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS) lograron, mediante la Resolución JG Nº 1/12, cambiar la fecha de la celebración. La elección del día no fue al azar, ya que, el mismo coincide con dos eventos de suma importancia: por un lado, el "Día internacional de los Derechos Humanos", que rememora la aprobación de la "Declaración Universal de Derechos Humanos" en el año 1948 y que, como fundamentó FAAPSS en los fundamentos de la resolución, los Derechos Humanos son "el horizonte que da sentido a nuestras prácticas profesionales y el eje central de nuestro proyecto ético como colectivo profesional"; por otra parte, en esta jornada nuestro país retornaba a la democracia con la asunción de Raúl Alfonsín a la presidencia de la Nación en el año 1983. RAÚL ALFONSÍN ASUME LA PRESIDENCIA Largos años de sufrimiento y terror se habían sucedido desde aquella mañana del 24 de marzo del año 1976 en la que la presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocada por los comandantes de las Fuerzas Armadas, Emilio Massera, Orlando Agosti y Jorge Rafael Videla, que asumieron el gobierno del país como Junta Militar. El autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" infundió miedo, dolor e incertidumbre en todo el país arrancando y torturando vidas: 500 bebés fueron expropiados, 30 mil personas fueron desaparecidas y miles más padecieron los horrores de los centros clandestinos de detención. Fue la derrota en la Guerra de las Malvinas, la presión internacional por la violación a los derechos humanos, la economía destrozada y las movilizaciones sociales reclamando las elecciones libres lo que llevaron al último presidente de facto, Reynaldo Benito Bignone, a convocar las elecciones. El 30 de octubre del año 1983 fue una fecha atesorada por miles de argentinos que después de 7 años volvían a ejercer su derecho al voto mientras otros lo ejercían por primera vez; en ese entonces, los principales candidatos fueron Raúl Alfonsín y Víctor Martínez por la Unión Cívica Radical (UCR) e ítalo Argentino Luder y Deolindo Felipe Bittel por el Partido Justicialista (PJ). Con alta concurrencia, las elecciones se realizaron con normalidad y el presidente electo fue Alfonsín por el 51,7% de los votos. Aquella jornada el presidente electo dijo: "hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad pública. Vamos a hacer un gobierno decente. Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído: hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad". SE DESCUBRE A "SELAM" Un día como hoy en el año 2000, el paleontólogo etíope Zeresenay Alemseged encontraba a "Selam" en los yacimientos de Dikika, Etiopía. Perteneciente a la especie "Australopithecus Afarensis", "Selam" era una infante de 3 años que vivió hace 3,3 millones de años: "si bien bípedos como los seres humanos, los Australopithecus Afarensis eran todavía trepadores capaces. Aunque no eran totalmente humanos, estaban claramente en camino" indicó su descubridor. En ese entonces se determinó que la causa de la muerte de "Selam" había sido una inundación que habría permitido que los huesos se conservaran en una piedra arenisca; asimismo, esto provocó que el equipo de Alemseged demorara 5 años en removerlo de la roca. Previamente, en el año 1974 y a 10 kilómetros de distancia de donde encontraron a "Selam", los paleontólogos Yves Coppens, Tim White y Donald Johanson habían encontrado a "Lucy", famoso esqueleto de "Australopithecus Afarensis" que fue clave para reconstruir el árbol genealógico de la evolución humana.

