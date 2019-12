Un doblete del delantero campanense le permitió a Libertad consagrarse en la segunda edición de la Copa de Paraguay. En tanto, en el Torneo Clausura, su equipo terminó 2º por detrás del campeón Olimpia. "Estoy muy contento", le contó a LAD. Mientras los campa-nenses que son parte de la Superliga no terminan el año de la mejor manera (Leonardo Sigali se recupera de una lesión, mientras que Nicolás Blandi, Nazareno Solís y Joaquín Arzura han perdido continuidad), en Paraguay la historia es bien diferente. Allí, Adrián Martínez está cerrando un 2019 fantástico en lo personal y que también ha sido muy bueno para su equipo, Libertad. El atacante de nuestra ciudad, que no realizó divisiones inferiores y solo jugó algunos partidos en la Liga Campanense antes de iniciar su carrera profesional (pasó por Defensores Unidos y Atlanta), llegó en 2018 a Sol de América y tras sumar goles y más goles, para este año se incorporó a Libertad, uno de los grandes contendientes del campeonato guaraní. El Guamarelo lo sumó de cara a su máximo objetivo por aquellos días: la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y Martínez fue decisivo para ello, porque en la primera serie que afrontó su equipo ante The Strongest de Bolivia, marcó cuatro goles: uno como visitante en la ida y tres como local en la revancha. Después, en la instancia final convirtió uno de los penales que definieron la clasificación de Libertad frente al poderoso Atlético Nacional de Medellín. Así, el conjunto guaraní se instaló en el Grupo H junto a Gremio de Brasil, Rosario Central y Universidad Católica. Y en el debut contra el equipo chileno, Adrián marcó un doblete que siguió agigantando su figura. De hecho, con esos 6 goles, el campanense terminó compartiendo el segundo lugar de la tabla de máximos goleadores de la Copa Libertadores 2019 junto a Marco Ruben (Atlético Paranaense) y Gustavo Scarpa (Palmeiras), solo por detrás de Gabriel "Gabigol" Barbosa (Flamengo), quien convirtió 9, dos de ellos frente a River Plate en la final. "Me puso muy contento poder jugar la Copa Libertadores, porque es un sueño cumplido. Y poder convertir seis goles fue maravilloso y, a la vez, muy importante para mí, porque te da nombre y trascendencia", le contó Martínez a La Auténtica Defensa. Durante ese primer semestre, Libertad (que es dirigido por José Antonio Chamot) también disputó el Torneo Apertura de Paraguay, certamen en el que terminó en el tercer puesto por detrás de Olimpia (campeón) y Cerro Porteño (subcam-peón). Y además inició su camino en la Copa Paraguay, competencia de la que se consagraría campeón la semana pasada al vencer 3-0 en la final a Guaraní. En esa final, Martínez fue figura con un doblete, que le permitió llegar a 7 tantos en dicho certamen y culminar como el máximo artillero de esta segunda edición de la Copa Paraguay. "Fue mi primer título en Primera y lo disfruté mucho en lo personal. Haber dejado la Copa para el club fue muy importante también", señaló al respecto. Finalmente, el último fin de semana, a Libertad se le escapó el sueño de coronarse campeón del Clausura 2019 y cortar la hegemonía de Olimpia, equipo dirigido por Daniel Garnero que consiguió el tetracam-peonato con una campaña fantástica: 16 victorias, 3 empates y apenas 2 derrotas. Libertad, que también tuvo un andar arrollador (15 triunfos, 2 empates y 4 derrotas), quedó a cuatro puntos de distancia y ya sin chances de cara a la última fecha. "Tuvimos un gran año, peleando la punta durante todo el semestre. No fue fácil porque Olimpia hizo una gran campaña, con record de puntos. Lamentablemente, no nos alcanzó el gran torneo que hicimos", explicó Martínez. En cuanto al balance de este 2019, el delantero campanense señaló: "Termino muy contento en lo personal porque pude convertir 21 goles a lo largo del año, en un equipo muy competitivo como Libertad, que peleó en todos los frentes. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me está dando en el fútbol". Ahora, como en cada receso, se abre una etapa con algunos interrogantes para todos aquellos que a fuerza de goles se hacen un nombre en el fútbol sudamericano. Porque para los goleadores, las oportunidades de dar un nuevo salto siempre están. Y aunque Adrián está cómodo en Libertad, donde tiene dos años más de contrato, no cierra ninguna puerta: "Mi situación la manejará el club. Estoy tranquilo de mi parte, porque siempre di lo mejor. Estoy muy conforme acá. Después ellos evaluarán posibilidades si surge ofertas".



EL CAMPANENSE CON LA COPA DE PARAGUAY: FUE CAMPEÓN Y GOLEADOR DE DICHO CERTAMEN.





ADRIÁN MARTÍNEZ CONVIRTIÓ 21 GOLES EN ESTE 2019.



Campanenses de Primera:

Adrián Martínez cerró un gran año con un título y un subcampeonato

