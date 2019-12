"Tuvimos las chances y no las desaprovechamos" Luego de la victoria sobre La Josefa del domingo, La Auténtica Defensa dialogó con Miguel Ríos, quien integra la dupla técnica de Defensores de La Esperanza junto a Cristian Tejera y se refirió al triunfo que llevó al Verdinegro a quedar como único líder del Hexagonal Final: "La clave fue el convencimiento de que se podía ganar. Teníamos que jugar a lo que veníamos jugando, tratando bien la pelota y aprovechando el ancho de la cancha. Fue un partido intenso, con los nervios propios de un encuentro entre dos equipos que buscaban la victoria para quedar punteros. Por suerte se nos dio a nosotros. Tuvimos las chances y no las desaprovechamos". Ahora, el Defe ya puso su cabeza en su próximo compromiso frente a Atlético Las Campanas: "Es un Hexagonal durísimo, con equipos que hicieron las cosas muy bien a lo largo del año. Nos quedan dos finales y tenemos que seguir confiando en nosotros". Por la tercera fecha del Hexagonal Final se impuso 2-1 con goles de Fernández y Pavón y llegó a 9 puntos. El escolta ahora es Las Campanas, que venció 3-0 a Otamendi, suma 7 unidades y será el próximo rival del Defe. En el momento justo, Defensores de La Esperanza dio el gran golpe en el Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Es que por la tercera fecha del Hexagonal Final venció 2-1 a La Josefa y no solo le quitó el invicto que mantenía en este campeonato, sino que además quedó como único líder y en una inmejorable posición de cara a la definición del título. De hecho, podría gritar campeón en la próxima jornada. El pasado domingo, en cancha de Otamendi, el Verdinegro enfrentó a La Josefa en un duelo de punteros, después que ambos conjuntos comenzaran el Hexagonal Final con sendas victorias en las primeras dos fechas. Y el que se mantuvo en la senda positiva fue el Defe, que se impuso con goles de Facundo "Melli" Fernández y Jonatan Pavón para quedarse con el invicto de La Josefa (perdía 2-0 y descontó a través de Nicolás González) y, sobre todo, con una victoria clave. Con este triunfo, Defensores de La Esperanza llegó a 9 puntos y se ubica como único líder, seguido ahora por Atlético Las Campanas, que derrotó 3-0 a Otamendi FC con goles de Enzo Ramallo, Damián Arce y Franco Otta. Así, no sólo "empañó" el regreso del Gallito a la localía en Primera División, sino que además quedó como único escolta con 7 unidades. Y el dato no es menor, dado que en la cuarta y próxima fecha se enfrentarán Defensores de La Esperanza y Atlético Las Campanas. Será un duelo a todo o nada, porque si el Defe gana podría gritar campeón; y porque, del otro lado, Las Campanas tendrá la oportunidad de dar el salto a la cima de las posiciones. Más atrás, con 6 puntos, quedó La Josefa, que aguardará expectante el resultado de este duelo, esperando poder vencer a Deportivo San Felipe para llegar con las mejores chances a la última fecha, cuando enfrentará a Las Campanas. En el otro encuentro de la tercera fecha, Mega Juniors igualó 2-2 con Deportivo San Felipe un partido que comenzó ganando 2-0 con un doblete de Facundo Atencio. Sin embargo, el Aurinegro resistió con una gran actuación de su arquero Rodrigo Badaracco y llegó al empate gracias a las conquistas de Gustavo Rivero y Héctor Vallejos. Con estos resultados, Otamendi, San Felipe y Mega Juniors ya se quedaron sin chances de coronarse campeón y las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 9 puntos; 2) Atlético Las Campanas, 7 puntos; 3) La Josefa, 6 puntos; 4) Mega Juniors, 2 puntos; 5) Deportivo San Felipe, 1 punto; 6) Otamendi FC, sin puntos. La cuarta y próxima fecha, que se jugará entre miércoles y jueves, tendrá los siguientes encuentros: Otamendi FC vs Mega Juniors, Atlético Las Campanas vs Defensores de La Esperanza y La Josefa vs Deportivo San Felipe. Mientras que en la quinta y última jugarán: Otamendi FC vs Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors y La Josefa vs Atlético Las Campanas.





DEFENSORES DE LA ESPERANZA LOGRÓ UN GRAN TRIUNFO ANTE LA JOSEFA. ATLÉTICO LAS CAMPANAS LE GANÓ A OTAMENDI Y EN LA PRÓXIMA ENFRENTA AL LÍDER CON LA POSIBILIDAD DE QUEDAR PUNTERO.



RONDA CONSUELO: CUARTOS DEFINIDOS El pasado sábado se disputaron los tres cruces pendientes de la primera fase de la Ronda Consuelo del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense. Y así quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final. En cancha de Las Campanas, el sábado, Malvinas venció 3-0 a El Junior; Barrio Lubo le ganó 3-2 a Desamparados FC; y Atlético Las Praderas derrotó 2-0 a Juventud Unida. Con estos resultados, los duelos de Cuartos de Final serán los siguientes: Albizola FC vs Atlético Las Praderas, Lechuga FC vs Barrio Lubo, Deportivo San Cayetano vs Malvinas y Real San Jacinto vs Villanueva. Estos encuentros se disputarían el sábado, divididos en dos canchas. Y los cuatro ganadores clasificarán a semifinales.



BARRIO LUBO VENCIÓ A DESAMPARADOS Y AHORA SERÁ RIVAL DE LECHUGA.



Liga Campanense:

Defensores de la Esperanza le quitó al invicto a La Josefa y quedó como único líder

