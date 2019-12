P U B L I C









Con un doblete de Noemí Gómez derrotaron 2-1 a Argentino de Quilmes en La Barranca y lograron su tercera victoria consecutiva. Así llegaron a los 20 puntos y se ubican en puestos de clasificación a la Zona Campeonato. Por la 12ª fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció 2-1 como visitante a Argentino de Quilmes y, de esa manera, no sólo logró su segunda victoria consecutiva como visitante, sino que sumó su tercer éxito en fila. De esta manera, las Auriazules siguen creciendo en la tabla de posiciones y después de un comienzo con algunas dudas, ya se instalaron en el octavo puesto con 20 unidades. Un lugar expectante para sus aspiraciones: clasificar a la Zona Campeonato en la que se pondrán en juego los ascensos a la Primera A (los diez mejores de la fase regular avanzan a esa instancia). En La Barranca quilmeña, las dirigidas por Néstor Gómez se adelantaron en el marcador en el primer tiempo, gracias a una definición de Noemí Gómez luego de escaparse por el sector izquierdo del ataque. Y en el complemento, las Portuarias estiraron la diferencia con otra definición de la atacante ante el achique de la arquera local. Con este doblete, Noemí Gómez confirmó su gran momento: marcó cuatro goles en los últimos tres partidos de Puerto Nuevo (triunfos sobre Argentino de Rosario, Deportivo Merlo y Argentino de Quilmes). Sin embargo, cuando parecía que el 2-0 iba a encaminar una cómoda victoria de las campanenses, la historia cambió con el penal que convirtió Anabella Verón y que significó el descuento para las del Mate. "En el segundo tiempo no nos salió el mismo juego que tuvimos en el primero, se nos vino Argentino, nos descontó y después fueron todos nervios. Terminamos sacando todas pelotas largas, tratando de defender el resultado. Por suerte lo pudimos hacer y quedarnos con estos tres puntos", contó la capitana Marisa González en diálogo con Diario La Futbolista. La máxima referente del plantel, además, mostró su alegría por la victoria: "Es muy importante para nosotras. Nuestro objetivo es cerrar el año en Zona Campeonato, porque tuvimos un arranque flojo. Por suerte ahora pudimos levantar". El próximo compromiso de las Portuarias será como local frente a Atlanta, equipo que empató sin goles con Argentino de Rosario y que marcha en la 15ª colocación con 13 puntos. Por lo que puede ser una nueva oportunidad para el equipo de nuestra ciudad de seguir afianzándose en los puestos de clasificación a la Zona Campeonato. En los demás encuentros de la fecha 12 que se jugó el pasado fin de semana, lo más importante fue la victoria de All Boys por 2-0 sobre Argentinos Juniors, que llegó a este compromiso con puntaje perfecto, luego de once victorias en once presentaciones. Además, también jugaron: Estudiantes de Buenos Aires 2-0 Camioneros; Lima FC 0-2 Deportivo Merlo; Sarmiento (J) 2-1 Defensa y Justicia; Banfield 2-2 Comunicaciones; Liniers 0-1 Deportivo Armenio; Atlas 3-0 Deportivo Español; Deportivo Morón 2-3 Luján; Ferro Carril Oeste 3-1 Almirante Brown: y Atlanta 0-0 Argentino de Rosario. La máxima artillera del certamen es Jimena Romeo, de All Boys, con 18 tantos. Luego se ubican: Sofía Dambrosio, de Sarmiento, con 14; Laura Romero, de Deportivo Español, con 12; e Ivana Echeverría, de Ferro Carril Oeste, con 11. En tanto, la goleadora de Puerto Nuevo es Emilce Correa, con 8 conquistas.

EL FESTEJO DE LAS CHICAS PORTUARIAS EN LA BARRANCA QUILMEÑA TRAS EL TRIUNFO 2-1 SOBRE ARGENTINO.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo volvieron a ganar y siguen creciendo en la tabla

